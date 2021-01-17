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توك شو

خوفا من الزواج عليها.. صعيدية حامل في "مخدة" لمدة 9 شهور

الأحد 17/يناير/2021 - 12:34 ص
حامل
حامل
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص، إنه تفاجأ بأن أهالي مريضة جاءوا إلى المستشفى يدعون أن ابنتهم وضعت توأما في المستشفى وتم اختفاؤهما.


وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تم عمل سونار للسيدة وتبين أنها كانت غير حامل على الإطلاق، قائلا: "السيدة أتت الي المستشفي وكانت تضع مخدة علي بطنها ليظن من يراها أنها حامل".

وتابعت: " السيدة افتعلت القصة حتى لا يتزوج عليها زوجها.. وأمها تعرف تفاصيل الأمر ولكن تتستر عليها".

وأشار إلى أن السيدة اوهمت أهل زوجها أن المستشفى اخذت منها الطفلين!.
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