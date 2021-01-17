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رياضة

خاص | أول رد من سانت إيتيان بعد رفض الزمالك اعتذار النادي

الأحد 17/يناير/2021 - 12:34 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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إسماعيل محمود
أبدي جان لو بويزين كبير الموظفين بنادي سانت إيتيان الفرنسي، دهشته من رفض نادي الزمالك للاعتذار الذي تقدم به النادي بخصوص تصريحات رونالد روميير رئيس النادي الفرنسي الأخيرة.

وقال بويزين في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد: "أرسلنا اعتذارًا رسميًا من بريد سانت إيتيان الرسمي لبريد الزمالك الرسمي".

وأضاف: "رفضهم الاعتذار لأنه لم يأت من البريد الرسمي؟ هذا أمر غريب، أؤكد بأننا أرسلناه من البريد الرسمي للنادي، لا تعليق علي ما يدّعوه!"

يذكر أن نادي الزمالك أكد أنه يرفض اعتذار سانت إتيان لأنه لم يأت من البريد الرسمي للنادي الفرنسي إلي البريد الرسمي للزمالك بحسب ما قال حسين السمري عضو لجنة إدارة الزمالك.
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