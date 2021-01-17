رئيس مدينة زويل: أكثر شيء نحتاجه في مصر العمل الجماعي.. فيديو

محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، إن أكثر شيء نحتاجه فى مصر هو العمل الجماعي، لأنه السبيل لتحقيق أهداف التنمية التي تخدم المجتمع المصري. قال





وأضاف عبد ربه خلال حواره مع الإعلامي مصطفى المنشاوي مقدم برنامج ابن مصر على شاشة فضائية المحور، أن العالم هو من يضيف للمجتمع من حوله.



