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رئيس مدينة زويل: أكثر شيء نحتاجه في مصر العمل الجماعي.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 12:25 ص
رئيس مدينة زويل
رئيس مدينة زويل
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إبراهيم القادري
قال محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، إن أكثر شيء نحتاجه فى مصر هو العمل الجماعي، لأنه السبيل لتحقيق أهداف التنمية التي تخدم المجتمع المصري.

وأضاف عبد ربه خلال حواره مع الإعلامي مصطفى المنشاوي مقدم برنامج ابن مصر على شاشة فضائية المحور، أن العالم هو من يضيف للمجتمع من حوله.

وأشار محمود عبد ربه إلى أن مساحة مدينة زويل تبلغ 200 فدان بها 4 معاهد بحثية بالإضافة للمبني الإداري والثقافي، ومبنى الجامعة، وسكن للطلاب يسع 2000 طالب، جاهز للسكن منها 150 غرفة تسع 300 طالب، وهناك 93 غرفة سيتم تسليمها فبراير المقبل.
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