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توك شو

حملة ممنهجة .. خبير تكنولوجي يفجر مفاجأة حول خصوصية مستخدمي واتساب

الأحد 17/يناير/2021 - 01:08 ص
الواتساب
الواتساب
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محمد القاضي
علق الخبير تكنولوجيا المعلومات، مصطفى ابو جمرة، على قرار  شركة " واتس اب "،  التي  قررت إرجاء تفعيل  سياسات الخصوصية الجديدة  إلى مايو المقبل بعد جدل واسع بين المستخدمين.

وأضاف "أبو جمرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "الحكاية من بدايتها كانت غريبة لان فكرة الاستفادة  من بيانات مستخدمي  واتس اب في موقع فيسبوك موجودة من زمان، حتى لو كانت مش من ضمن الادوات المعلنة داخل الحسابات  وكل الناس عارفاها".

وأوضح: "مش كنا بنتكلم في مواضيع تجارية على الواتس اب  وفجأة المستخدم يفتح الفيس يلاقي إعلانات تجارية   ظاهرة ليه بنفس المحتوى ده كان شكل التعاون   وبالتالي  فإن فكرة استخدام  البيانات   قديم  لكن الجديد هو الإعلان الرسمي ".

وأكد: "ماحدث حول حملة ممنهجة ضد  سياسة الواتس اب الذي شهد هجرة  جماعية  لتطبيقات أخرى  مثل تيلجيرام وسيجنال وهي تطبيقات ما أنزل  الله بها من سلطان حيث لا تتمتع بقاعدة جماهيرية".

 وواصل : "دائما كخبير في مجالي أحب أعرف  المنصة الإلكترونية دخلها جاي منين ؟ ومين بيصرف عليها بالنسبة للتطبيقات التي هاجر مستخدموا واتس اب لها   هي منصات غير معروفة مصادر الدخل   وشاركت في تطبيقات  في دول مثل روسيا  منافسة للفيس بوك  .. الفيس بوك موجود في البورصة الامريكية  وبيسعي دائمًا لتحسين أدائه في أسواق المال ودي كانت سمة ترامب .. وفترته".

وأرجع أسباب إعلان  واتس اب  تلك الخطوة  الان يعود لاستعداده  لمرحلة ما بعد ترامب مع الادارة الجديدة التي تضع جل اهتمامتها  المحاور البيئية  وخصوصية البيانات  ومن ثم   فضل الواتس اب أن يكون التعاون بين التطبيقين فيس بوك وواتس اب معلنًا،  قائلًا : " كانوا بيجهزوا ورقهم  عشان الإدارة الجديدة  مهتمة   بخصوصية بيانات لأنه سيتعرض  للمسائلة حول  البيانات الشخصية  وده حصل في لقاءاته  في الكونجرس خلال العامين الماضيين  وكانت إجاباته  غير مفهومة".
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