ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صدمة كبرى .. ترامب يستعد لفرض الأحكام العرفية في أمريكا .. شاهد

الأحد 17/يناير/2021 - 01:38 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
Advertisements
حسام رضوان
كان هناك الكثير من التكهنات بشأن التحركات التي سيتخذها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث يواصل مقاومة نتائج انتخابات نوفمبر 2020. الآن، يخشى المعارضون أن سلسلة من الصور الصريحة لأحد الموالين في البيت الأبيض قد تقدم إشارة لما قد يقدم عليه خلال الساعات القادمة.

جاء ذلك بعد ظهور مايك ليندل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماي بيلو" المصنعة للوسائد، والحليف القديم لترامب، داخل البيت الأبيض، مع مجموعة من الملاحظات التي يبدو أنها تدعو إلى فرض الأحكام العرفية في الولايات المتحدة.

كان ليندل من أكثر المدافعين المتحمسين عن نظرية الرئيس ترامب القائلة بأن الانتخابات تم تزويرها لصالح خصمه في الحزب الديمقراطي ، جوزيف بايدن. عبر صفحته على فيسبوك، كما دعا ليندل يوم الجمعة، مؤيدي ترامب إلى "الحفاظ على الإيمان" مضيفًا "سيكون لدينا رئيسنا دونالد ترامب 4 سنوات أخرى!".

بعد ذلك ، في وقت لاحق ، التقط مصور لصحيفة واشنطن بوست صورًا لليندل أثناء مغادرته اجتماع مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة ، 15 يناير. الجمل ، "تمرد الآن نتيجة للهجوم على ..." و "الأحكام العرفية إذا لزم الأمر" و "نقل كاش باتيل إلى وكالة المخابرات المركزية." يبدو أن الوثيقة تشير أيضًا إلى عبارة "الأحكام العرفية" التي تقول ، "... الأحكام العرفية إذا لزم الأمر عند أول تلميح لأي ...".

أتي التطور المتعلق بباتيل،  في أعقاب ما كشفت عنه شركة "أكسيوس" بأن مديرة وكالة المخابرات المركزية الحالية ، جينا هاسبل ، هددت بالاستقالة من منصبها في أوائل ديسمبر بعد اكتشاف أن الرئيس ترامب كان يخطط لتنصيب باتيل نائبا لها. وبحسب ما ورد، فإن "اختراعات اللحظة الأخيرة" فقط من نائب الرئيس بنس وآخرين كانت قادرة أيضًا على منع رئيسة وكالة المخابرات المركزية من التخلي عن منصبها."اختراعات اللحظة الأخيرة" فقط من نائب الرئيس بنس وآخرين كانت قادرة أيضًا على منع رئيسة وكالة المخابرات المركزية من التخلي عن منصبها.

وبينما لا يزال الغموض يكتنف تفاصيل لقاء ليندل مع ترامب ، نقل تقرير صادر عن صحيفة "واشنطن إجزامينر" قوله إنه التقى بترامب ومحاميه لمدة 10 دقائق تقريبًا في المكتب البيضاوي. وبحسب ما ورد قرأ ترامب الوثيقة التي صور ليندل وهو يحملها ثم أعادها إليه. لكن ليندل نفى أنه كتب "الأحكام العرفية" على الوثيقة، وقال: "لم أكتب ذلك. كان ذلك محاميًا. كنت مجرد رسول. وقد أوصلت ذلك للتو ". ومع ذلك، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، زعم مسؤول في الإدارة أن الملاحظات "تشير بالتأكيد إلى الأحكام العرفية".

طرح مقربون آخرون من الرئيس ترامب في وقت سابق فكرة فرض الأحكام العرفية في حالة تعرضه لهزيمة على يد بايدن، بما في ذلك مستشار الحملة الرئاسية لعام 2016 روجر ستون ومستشار الأمن القومي السابق ميشال فلين.

ادعى كبير مراسلي "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، في تغريدة أنه تحدث إلى ليندل بشأن الملاحظات. وفقًا لأكوستا ، بينما يعترف ليندل بأنه التقى بالرئيس ترامب يوم الجمعة ، 15 يناير، "ادعى أيضًا أن عبارة" الأحكام العرفية "لا تظهر في المستند على الرغم من الصور".

نُقل على نطاق واسع عن المراسلين الذين يراقبون تحركات ليندل قولهم إنه دخل الجناح الغربي الساعة 3:05 مساءً. في يوم الجمعة 15 يناير، عند خروجه، رفض الإجابة على أسئلة بخلاف القول، "أنا متأكد من أنك ستكتب شيئًا لطيفًا".
صدمة كبرى .. ترامب يستعد لفرض الأحكام العرفية في أمريكا .. شاهد
صدمة كبرى .. ترامب يستعد لفرض الأحكام العرفية في أمريكا .. شاهد
صدمة كبرى .. ترامب يستعد لفرض الأحكام العرفية في أمريكا .. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترامب يطيح بمسئوليه المشاغبين ويحيط نفسه بالمخلصين في وزارة الحرب

ألغام ترامب.. الرئيس الخاسر يفخخ طريق بايدن بالتعيينات الجديدة في مناصب حساسة

مناورة ترامب الأخيرة.. الرئيس الأمريكي يزرع قنابل موقوتة بانتظار غريمه الديمقراطي.. تغييرات في مواقع مفصلية بالحكومة.. وفوضى خطيرة في مناصب الأمن القومي

هل تلقى مصير وزير الدفاع الأمريكي؟.. استبعاد مديرة الـ CIA من اجتماع لمسئولي المخابرات مع ترامب

الدفاع والمخابرات.. ما هى خيارات بايدن لأهم مناصب الأمن القومي؟

شبهات وعلامات استفهام.. لماذا لم يحسم بايدن اختياره لشاغلي منصب وزير الدفاع ومدير الـ CIA؟.. المرأة الحديدية للبنتاجون الأوفر حظًا.. ومُدافع عن التعذيب بين المرشحين لإدارة وكالة المخابرات

ترشيحاتنا

الصحة: 887 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و54 وفاة

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

كامل الوزير يرد على نجيب ساويرس بشأن القطار السريع: هدفَّعك ثمن المحطة

فرج عامر: استعارة مصطفى فتحي 6 أشهر.. وتوقف مفاوضات الزمالك لـ ضم حسام حسن

لبست البدلة الحمراء.. متهم يحصل على براءة من الإعدام بعد 7 سنوات

سجادة حمراء وفرقة عسكرية تغني له .. مطالب ترامب الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتحار حفيدها بسبب البلايستيشن .. جدة تحذر الآباء من معاناة أطفالهم الخفية| صور

فستان فوق الركبة .. صور جريئة لزوجة كريم فهمى من فرح نادر حمدى

سجادة حمراء وفرقة عسكرية تغني له .. مطالب ترامب الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض