طريقة علاج النقرس خلال 24 ساعة

طريقة علاج النقرس ،علاج النقرس بالاعشاب، يشمل الزنجبيل والكرز وغيرهما من الأعشاب الطبيعية التى تخفف الألم، حيث أن النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الذي يسبب ألمًا مماثلًا لالتهاب المفاصل العظمي نتيجة ارتفاع حمض اليوريك في الدم والذي يتراكم في المفاصل ، مما يسبب التهابا مع الانزعاج والألم. ،علاج النقرس بالاعشاب، يشمل الزنجبيل والكرز وغيرهما من الأعشاب الطبيعية التى تخفف الألم، حيث أن النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الذي يسبب ألمًا مماثلًا لالتهاب المفاصل العظمي نتيجة ارتفاع حمض اليوريك في الدم والذي يتراكم في المفاصل ، مما يسبب التهابا مع الانزعاج والألم.





علاج النقرس بالاعشاب. بعض العلاجات الطبيعية قد تساعد فى تخفيف ألم النقرس، ولكن هناك بعض الحالات التى تطلب تناول الأدوية لعلاج النوبات الحادة ومنع الهجمات المستقبلية تحت إشراف الطبيب والتى تقلل من خطر حدوث مضاعفات النقرس، مثل تطور الحصبة من رواسب البلورات.. لذلك نرصد لكم فى سياق السطور التالية





علاج النقرس بالاعشاب





1- القهوة .. حيث توصلت الدراسات إلى وجود علاقة بين شرب القهوة وخفض مستويات حمض اليوريك، على الرغم من عدم وجود دراسة أوضحت كيف ولماذا قد يكون لهذه القهوة تأثير.





2- فيتامين C حيث يمكن أن يقلل من مستويات حمض اليوريك في الدم وتناول المزيد من الخضروات والفواكه ، وخاصة البرتقال.





3- الكرز يقلل من آلام النقرس، ويُنصح بتناول ثلاث حبات من أي شكل من أشكال الكرز على مدار يومين.





4- الزنجبيل، وجدت إحدى الدراسات أن الزنجبيل الموضعي يقلل من الألم المتعلق بحمض اليوريك في النقرس، حيث أظهرت دراسة أخرى أنه في الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من حمض اليوريك، انخفض مستوى حمض اليوريك في الدم عن طريق الزنجبيل.





5- ماء دافئ مع خل التفاح وعصير الليمون والكركم، ينصح بتناول المشروبات التالية مثل خل التفاح وعصير الليمون والكركم بشكل متكرر حيث تستخدم لخفض حمض اليوريك.





6- بذور الكرفس أو الكرفس تستخدم لعلاج النقرس.





7- الشاي نبات القراص ( Urtica dioica ) هو علاج عشبي لمرض النقرس قد يقلل من الالتهاب والألم.





8- شاي الهندباء يستخدم لتحسين صحة الكبد والكلى، ويمكن أن يخفض مستويات حمض اليوريك في المعرضين لخطر الإصابة إصابة الكلى.





9-حليب بذور الشوك هو عشب يستخدم لصحة الكبد.





10- الكركديه يستخدم للعلاج بالأعشاب التقليدية حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الكركديه قد يقلل من مستويات حمض اليوري.





11- التفاح، المواقع الصحية الطبيعية قد توصي بالتفاح كجزء من الوجبات الغذائية للحد من النقرس.





لمرض النقرس حيث إنه غني بالبوتاسيوم ، مما يساعد الأنسجة والأعضاء في الجسم على العمل بشكل صحيح. 12- الموز مفيدحيث إنه غني بالبوتاسيوم ، مما يساعد الأنسجة والأعضاء في الجسم على العمل بشكل صحيح.





علاج النقرس بالأدوية





تشمل الأدوية المستخدمة في علاج النوبات الحادة ومنع النوبات المستقبلية ما يلي:

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات)، تشمل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية خيارات لا تستلزم وصفة طبية مثل إيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي) ونابروكسين الصوديوم (أليف) بالإضافة إلى مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأكثر قوة مثل الإندوميتاسين (إندوسين) أو سيليكوكسيب (سيليبريكس).

قد يصف الطبيب جرعة أعلى لوقف النوبة الحادة ، تليها جرعة يومية أقل لمنع النوبات المستقبلية.

تحمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مخاطر حدوث آلام في المعدة ونزيف وقرح.

قد يوصي الطبيب بالكولشيسين (Colcrys ، Mitigare) ، وهو نوع من مسكنات الألم التي تقلل بشكل فعال من آلام النقرس. ومع ذلك ، قد يتم تعويض فعالية الدواء من خلال الآثار الجانبية مثل الغثيان والقيء والإسهال ، خاصة إذا تم تناوله بجرعات كبيرة.

بعد الشفاء من نوبة النقرس الحادة ، قد يصف لك الطبيب جرعة يومية منخفضة من الكولشيسين لمنع حدوث نوبات في المستقبل.

الستيرويدات القشرية. قد تتحكم أدوية الكورتيكوستيرويد ، مثل عقار بريدنيزون ، في التهاب النقرس والألم، وتكون في شكل أقراص ، أو يمكن حقنها في المفصل.

تُستخدم الكورتيكوستيرويدات عمومًا فقط في الأشخاص المصابين بالنقرس والذين لا يستطيعون تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكولشيسين. قد تشمل الآثار الجانبية للكورتيكوستيرويدات تغيرات في المزاج ، وزيادة مستويات السكر في الدم ، وارتفاع ضغط الدم.

الأدوية التي تحسن إزالة حمض البوليك. تشمل محفزات حمض اليوريك ، البروبينسيد (بروبالان) وليسينوراد (زورامبيك). تعمل عقاقير حمض اليوريك على تحسين قدرة كليتين على إزالة حمض البوليك من الجسم. قد يؤدي ذلك إلى خفض مستويات حمض البوليك وخفض الإصابة بالنقرس ، لكن مستوى حمض البوليك في البول يزداد وتشمل الآثار الجانبية الطفح الجلدي وآلام المعدة وحصوات الكلى. يمكن تناول Lesinurad فقط مع XOI.

عادة ما تركز معظم علاجات النقرس الطبيعية على نظام غذائي منخفض البيورين يتضمن فيتامينات B و E و A والبوتاسيوم، والابتعاد عن الكحول وخفض اللحوم وإليكم اهم الاعشاب التى تساعد فى علاج النقرس.





روشتة لعلاج النقرس





أشارت دراسات عديدة إلى أن مخلب الشيطان يساعد في تقليل كمية حمض البوليك في الجسم. تعمل على تحفيز الجهاز الهضمي ، وبما أن هضم البروتين غير المكتمل يلعب دورًا في تكوين حمض البوليك الذي يسبب النقرس ، فقد يكون العشب مفيدًا جدًا. تفقد اغلب فعاليتها عندما تتلامس مع حمض المعدة ، فيفضل تناولها في شكل كبسولة أو قرص لجعلها تذوب أكثر في الأمعاء. الجرعة من هي 2.1 جرام من الجذر المجفف والمطحون 3 مرات يوميًا أو 600-800 مجم يوميًا من منتج معياري يحتوي على 1.5٪

بذور الكرفس تستخدم بذور الكرفس تقليديا للتخلص من المستقلبات الحمضية عن طريق الكلى ، وتوصي المصادر التقليدية باستخدامها في حالات الروماتيزم والتهاب المفاصل والنقرس.

أظهرت هذه العشبة أيضًا نشاطًا مضادًا للالتهابات ضد الالتهاب المزمن خلال تجربة أسترالية مفتوحة قبل السريرية لمدة 12 أسبوعًا.

قد يقلل الأشخاص المعرضون للإصابة بالنقرس من تواتر وشدة نوباتهم باستخدام بذور الكرفس كإجراء وقائي. يجب استخدام بذور الكرفس تحت إشراف الطبيب إذا كان هناك مرض أساسي في الكلى.

الكركم الكركمين الموجود في الكركم ، والذي يعطي الكركم لونه المشرق ، يعتبر عاملًا فعالًا مضادًا للالتهابات ومسكنًا للألم. ووجد أن الكركمين لمنع تكوين البروستاجلاندين المسببة للألم في الجسم. لا تختلف طريقة عمله عن طريقة عمل كل من الأسبرين والأيبوبروفين ، فالكركمين فقط هو الأضعف في تأثيره.

عندما يتم استخدام الكركمين بجرعات عالية فإنه يؤدي إلى إطلاق الكورتيزول في الجسم ، مما يثبط بشكل مباشر العمليات الالتهابية مثل تلك الموجودة في المفاصل.

اللبان الهندي اللبان الهندي يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات. المكونات النشطة ، أحماض بوزويل ، تقلل من تكوين الليكوترينات الالتهابية ، وهي خاصية أساسية لمرض النقرس، ولوحظ تحسن في أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) في التجارب المفتوحة

الكرز لا يوجد دليل علمي واضح على أن الكرز يمكن اعتباره أحد الأعشاب الطبية المفيدة لعلاج النقرس ولكن الكثير من الناس يقسمون به ويدعون أن أعراض النقرس لديهم اختفت عندما تناولوا الكرز.

الصفصاف الأبيض يُعرف لحاء الصفصاف الأبيض في طب الأعشاب بمحتواه من الساليسيلات ، وهي مواد لها خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات تشبه إلى حد كبير الأسبرين. أشارت بعض الدراسات إلى أن الساليسيلات تزيد من إفراز حمض البوليك.





علاج النقرس بالماء

قال الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، أن زيادة حمض اليوريك في الدم لا تؤثر فقط علي حصوات الكلي بل يؤدي إلي النقرس عندما يتركز في المفاصل و يؤدي ذلك إلي ألم و تورم في إصبع القدم الكبير أو في أعقاب الكاحلين و الركبتين و المرفقين . أضاف النادي،أن يجب طرد حمض اليوريك من الجسم بإستمرار و أفضل طريقة هي تناول المزيد من الماء، حيث تساعد المياه مريض النقرس عند تناولها كل 30 – 40 دقيقة كما يمكنك إستبدال المياه بالمشروبات الصحية الأخري مثل ماء جوز الهند ، عصير الليمون ، عصير الفواكه. وينصح استشاري الطب البديل، بالحفاظ على تناول كميات كبيرة من السوائل التي تدخل الجسم لتساهم فى التقليل من حمض اليوريك وعلاج النقرس.





علاج مرض النقرس بالعسل الزنجبيل المطحون + العسل علاج لعشرين داء بأذن الله نقدم لكم الوصفه ثم فوائدها والأمراض التى تعالجها المكوّنات: زنجبيل مطحون. ملعقة عسل. ملعقة عصير ليمون. طريقة التحضير: يغلى الزنجبيل المطحون مع الماء لمدّة خمس دقائق، ثم يضاف عصير الليمون ويحلّا بالعسل ويقدم ساخنًا.