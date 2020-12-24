دراسة.. تناول كوب من هذا المشروب يحارب النقرس وهشاشة العظام

فوائد عديدة غير متوقعة لتناول فاكهة الكرز الحلو فهي من الفواكه الغنية بمركبات البوليفينول إليك أبرز فائدة عصير الكرز وما له من تأثيرات كبيرة على علامات الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام .
وفقا لموقع Verywell يحتوي عصير الكرز الحامض على مادة الأنثوسيانين، وهي مركبات مضادة للالتهابات فلا يحتوي عصير الكرز الحامض على الأنثوسيانين فحسب، بل يحتوي أيضًا على تركيزات عالية من مادة البوليفينول والفلافونويد الأخرى، كل هذه المركبات الغذائية تجعل عصير الكرز الحامض مضادًا قويًا للأكسدة ومضادًا للالتهابات وعلاجًا مساعدًا محتملًا للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل والنقرس.
وفقا لموقع هيلث لاين تم تقييم عصير الكرز الحامض لقدرته على تقليل الأعراض وعلامات الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.
قرر الباحثون أن استهلاك عصير الكرز الحامض قلل من مستويات حمض اليوريك، وكذلك البروتين التفاعلي سي المسبب للالتهابات، تشير هذه النتائج إلى أن عصير الكرز الحامض قد يخفف من مستويات حمض البوليك المرتفعة المرتبطة بالنقرس.
خلصت مراجعة أجريت عام 2019 لست دراسات نظرت في تأثير الكرز (كمستخلص أو عصير) كعلاج تكميلي للنقرس ومستويات حمض اليوريك إلى وجود ارتباط بين تناول الكرز وتقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس، ومع ذلك، لاحظ المؤلفون أن هناك حاجة لدراسات أكثر شمولًا.
بحثت دراسة أجريت عام 2020 فيما إذا كان تركيز الكرز الحامض يؤثر على مستويات اليورات في الدم لدى الأشخاص المصابين بالنقرس. تم اختيار خمسين شخصًا بشكل عشوائي لتلقي العلاج الوهمي أو عصير الكرز الحامض لمدة 28 يومًا بجرعات 7.5 مل ، 15 مل ، 22.5 مل ، 30 مل مرتين يوميًا لمدة 28 يومًا. في نهاية الدراسة تم تحديد أن عصير الكرز ليس له أي تأثير على مستويات البول في الدم.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن هذه الدراسة لم تلاحظ أي تغيرات على مستويات البول لدى الأشخاص الذين يعانون من النقرس عند تناول مركز الكرز.
وتجدر الإشارة إلى أن شرب كميات كبيرة من عصير الكرز الحامض يوميًا يساهم بكمية كبيرة من السكر في نظامك الغذائي.
الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يجب عليهم شرب عصير الكرز باعتدال لأنه يرفع سكر الدم.