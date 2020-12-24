دراسة.. تناول كوب من هذا المشروب يحارب النقرس وهشاشة العظام



فوائد عديدة غير متوقعة لتناول فاكهة الكرز الحلو فهي من الفواكه الغنية بمركبات البوليفينول إليك أبرز فائدة عصير الكرز وما له من تأثيرات كبيرة على علامات الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام





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خلصت مراجعة أجريت عام 2019 لست دراسات نظرت في تأثير الكرز (كمستخلص أو عصير) كعلاج تكميلي للنقرس ومستويات حمض اليوريك إلى وجود ارتباط بين تناول الكرز وتقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس، ومع ذلك، لاحظ المؤلفون أن هناك حاجة لدراسات أكثر شمولًا.







وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن هذه الدراسة لم تلاحظ أي تغيرات على مستويات البول لدى الأشخاص الذين يعانون من النقرس عند تناول مركز الكرز.