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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فينيسيوس ينضم إلى قائمة تاريخية في كأس العالم

فينسويوس
فينسويوس
باسنتي ناجي

كشف أحمد حسن عن إنجاز تاريخي جديد للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعدما أصبح ثالث لاعب فقط في تاريخ كأس العالم يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة خلال جميع مباريات دور المجموعات الثلاث.

فينيسيوس جونيور

وأشار أحمد حسن إلى أن القائمة تضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نسخة 2010، والأرجنتيني ليونيل ميسي في مونديال 2014، قبل أن يلحق بهما فينيسيوس جونيور في كأس العالم 2026، ليؤكد مستواه الاستثنائي مع منتخب البرازيل.

سلط مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق الضوء على الأرقام التهديفية للأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في تاريخ مشاركاتهما ببطولة كأس العالم، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وأشار عبد الغني إلى أن رونالدو نجح في التسجيل خلال ست نسخ مختلفة من كأس العالم، بواقع هدف في نسخ 2006 و2010 و2014، وأربعة أهداف في نسخة 2018، وهدف في 2022، إلى جانب هدفين أو أكثر في نسخة 2026، ليصل إجمالي أهدافه في البطولة إلى 10 أهداف أو أكثر.

وفي المقابل، أوضح أن ميسي سجل في خمس نسخ من المونديال، حيث أحرز هدفًا في 2006، وغاب عن التسجيل في 2010، ثم سجل 4 أهداف في 2014، وهدفًا في 2018، و7 أهداف في 2022، إلى جانب 6 أهداف أو أكثر في نسخة 2026، ليصل إجمالي أهدافه في كأس العالم إلى 19 هدفًا أو أكثر، متفوقًا تهديفيًا على النجم البرتغالي.

فينسويوس ميسي كريستيانو

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