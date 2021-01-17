أرمين لاشيت .. هل يصبح حليف ميركل المخلص خليفة المرأة الحديدية في حكم ألمانيا؟

بعد منافسة ماراثونية لقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم، انتصر أقوى رئيس وزراء للحزب، أرمين لاشيت، في النهاية.





أرمين لاشيت يبلغ من العمر 59 عامًا هو الرئيس الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا.





انتخب لاشيت في جولة الإعادة خلال مؤتمر الحزب الرقمي يوم السبت، بفوزه على المحافظ فريدريش ميرز، 521 صوتًا مقابل 466، لحل مسابقة ثلاثية شارك فيها أيضًا الأجنبي نوربرت روتجن.





وبحسب تقرير "دويتشه فيله" الالمانية، فإنه من بين المرشحين الثلاثة، لاشيت، الذي كان منذ عام 2017 رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ألمانيا، هو الأكثر تأييدًا لاستمرار دورة أنجيلا ميركل".





في خطاب فوزه، تعهد لاشيت ببذل كل ما في وسعه حتى يقوم الحزب بعمل جيد في الانتخابات الإقليمية المقبلة والحفاظ على سيطرة الحزب على منصب المستشار. وقال "علاوة على ذلك ، لا تزال أمامنا انتخابات أكثر أهمية".





وشكر لاشيت وأثنى على المرشحين الآخرين للمنافسة "العادلة".





التطلع للأمام





وهنأ ميرز صاحب المركز الثاني لاشيت وتمنى له "النجاح" كرئيس للحزب. وقال ميرز "إنه عام مهم أمامنا. سيكون وقتًا شاقًا للغاية في الأسابيع والأشهر المقبلة لنا جميعًا".





فاز ميرز في الجولة الأولى من التصويت، حيث حصل على 385 صوتا مقابل 380 لصالح لاشيت و224 صوتا لصالح روتجين.





هنأ ماركوس سودر ، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) ، الحزب البافاري المتحالف مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لاشيت على تويتر:"أتطلع إلى العمل معًا! معا سنواصل قصة نجاح الاتحاد".





بصفته سياسيًا شعبيًا ومؤثرًا، يمكن أن يلعب سودر دورًا رئيسيًا في تحديد المرشح التالي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لمنصب المستشار. كما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أنه أحد المرشحين.





وشدد لاشيت مرة أخرى في خطابه قبل تصويت يوم السبت على أهمية الوحدة. لا يحتاج حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى مدير تنفيذي لتشغيله، بل يحتاج إلى قائد فريق سيقود الطريق ويبقي الحزب متحدًا.





كان لاشيت أحد نواب الرؤساء الفيدراليين الخمسة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ عام 2012. وهو كاثوليكي من منطقة الراين، وكان دائمًا شريكًا موثوقًا به لرؤساء الحزب المعنيين. يمكن أن تعتمد ميركل عليه كنائب لها عندما كانت رئيسة الحزب حتى عام 2018، وكذلك خليفتها أنيجريت كرامب-كارينباور. عندما واجهت ميركل معارضة شديدة من أجزاء من حزبها في مواجهة وصول مئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء إلى ألمانيا منذ عام 2015، ظل لاشيت حليفًا مخلصًا.





حل وسط لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي





يقول لاشيت إنه يؤيد "نهجا متوازنا يتجنب التطرف"، وهو موقف سياسي "يتجه نحو الناس ولا يدير ظهره لهم". يصر على التماسك المجتمعي واقتصاد السوق الاجتماعي.





كان لاشيت هو الوحيد من بين المتنافسين الثلاثة الذين فازوا بالفعل في الانتخابات كمرشح رئيسي وجلبوا الخبرة الحكومية. كان هذا "بالتأكيد ليس عيب" قاله من وقت لآخر.





كل لاشيت تحالفًا مع وزير الصحة الألماني البالغ من العمر 40 عامًا ينس سبان في أواخر فبراير 2019. قبل أيام قليلة فقط من التصويت لتحديد زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي. نشر كلاهما برنامجًا من 10 نقاط يؤكد على "حدود واضحة على اليمين" والموقع الواسع للاتحاد الديمقراطي المسيحي باعتباره حزبًا شعبيًا رئيسيًا مع جناح عمالي يميل إلى حد ما إلى اليسار وجناح اقتصادي يميل إلى أن يكون أكثر تحفظًا.





قال لاشيت وسبان إنهما يتطلعان إلى "جعل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عقدًا من التحديث لألمانيا: ديناميكية اقتصادية جديدة، وأمن شامل، وفرص تعليمية من الدرجة الأولى وعادلة. يريدون تجنب أعباء جديدة على الاقتصاد المنهك، وإنشاء وزارة رقمية على المستوى الفيدرالي، وإظهار "عدم التسامح مطلقًا مع الإجرام والتطرف".





وأشارت القناة في تقريرها إلى هذا يبدو وكأنه برنامج حكومي، ما يشي بنوايا لاشيت للترشح لخلافة ميركل على منصب المستشار.





الاتحاد الأوروبي والعلاقات عبر الأطلسي





فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يشدد لاشيت على تركيز واضح على الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى التوجه عبر الأطلسي للحزب: فهو ينوي الضغط من أجل مزيد من التعاون مع الولايات المتحدة بشأن المناخ والسياسة التجارية ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون أكثر قدرة على العمل وزيادة المشاركة الفرنسية الألمانية.





التغيير في القيادة في الولايات المتحدة برحيل دونالد ترامب وقدوم جو بايدن سوف يناسب لاشيت، وقد أطلق عليه "انتصار الديمقراطية". كما أنه حافظ منذ فترة طويلة على اتصال وثيق مع القيادة السياسية في باريس وغالبًا ما يزور العاصمة الفرنسية. كان ممثل ألمانيا للعلاقات الثقافية الفرنسية الألمانية خلال العامين الماضيين.





ولد لاشيت في آخن، وهو من المخضرمين في العديد من المنتديات السياسية. من عام 1994 إلى عام 1998، كان المحامي والصحفي المدرب نفسه عضوًا في البرلمان الفيدرالي الألماني، ومن 1999 إلى 2005 كان نائبًا في البرلمان الأوروبي.





منذ عام 2010، عمل لاشيت في برلمان ولاية شمال الراين وستفاليا. مع كونه مرشحهم الرئيسي، فاز حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات الإقليمية في عام 2017 وشكل حكومة ائتلافية مع الديمقراطيين الأحرار (FDP).





كان الانتصار في ولاية شمال الراين ملحوظًا لأن الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ألمانيا كانت على مدار 50 عامًا يقودها في الغالب المنافسون من يسار الوسط الاشتراكيين الديمقراطيين. كما جاء قبل فترة وجيزة من الانتخابات الفيدرالية لعام 2017 وقدم زخمًا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي كان يكافح آنذاك.





وقفت لاشيت بإخلاص بجانب ميركل - ولم تعارضها أبدًا. على عكس منافسيه نوربرت روتجن وفريدريك ميرز ، لم يكن لديه أي نزاع علني مع ميركل.





الهزائم والمثابرة





لم تكن مسيرة لاشيت السياسية خالية من الهزائم: في عام 1998 فقد مقعده المباشر في البوندستاج. في عام 2010 خسر المنافسة على رئاسة ولاية شمال الراين لصالح نوربرت روتجن. بعد عامين، وبعد تعرض الحزب لأضرار جسيمة داخليًا، تولى لاشيت زمام الأمور. الآن، بعد 11 عامًا، خرج لاشيت أيضًا بالفوز على المستوى الفيدرالي.





تظهر كلتا الحالتين أن لاشيت يمكنه الانتظار، ولديه المثابرة. وهو الآن الخليفة الثاني لميركل في منصب رئيس الحزب. أيًا كان من يشغل هذا المنصب، يصبح تقليديًا مرشح الحزب لمنصب المستشار، وإذا كان بإمكان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تشكيل أغلبية حاكمة، فلديه الفرصة الأولى في المستشارية. لكن ما إذا كان لاشيت سيتنافس أيضًا على هذا المنصب أمر غير واضح لفترة طويلة.





أكد لاشيت قبل أيام قليلة أن "رئيس وزراء الدولة الذي يحكم بنجاح 18 مليون نسمة يمكن أن يكون أيضًا مستشارًا لألمانيا".





من المقرر أن يتم تحديد المرشح فقط بعد الانتخابات الإقليمية في ولايتين ألمانيتين، أي بعد شهرين من الآن سيتم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع سودير، الذي ينفي الشائعات المستمرة بأنه قد يكون مرشح لمنصب المستشار. لكن صانعي المراهنات الألمان يصدرون سودير قائمتهم.



