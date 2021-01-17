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رياضة

الأهلى يبحث عن الانتصار السادس فى مواجهة البنك الأهلي اليوم بالدوري

الأحد 17/يناير/2021 - 08:58 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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عمرو الحلوانى

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على فريق البنك الأهلى مساء اليوم باستاد المكس فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2020/2021.

ويسعى الأهلى بقيادة مدربه موسيمانى إلى تحقيق الفوز والاستمرار فى تحقيق النتائج المميزة خلال الموسم الكروى الجارى بعد أن تمكن فى الفوز بـ 5 مباريات قبل مواجهة البنك اليوم بجانب تعادله فى مباراة واحدة .


وأعلن موسيمانى قائمة المارد الأحمر لمواجهة البنك اليوم والتى ضمت كلا من :حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي- مصطفى شوبير وفى خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ورامي ‏ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ‏وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني، وعلي معلول، ومحمود وحيد وفى خط الوسط: حسين الشحات - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - وليد سليمان - أليو ديانج - عمرو السولية وفى الهجوم: والتر بواليا - محمود كهربا - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.

 

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الزمالك.


وفى المقابل اختار محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعبًا بمعسكر الفريق بالإسكندرية وهم: فى حراسة المرمى محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي.

خط الدفاع: محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد دبش وأمير مدحت وأحمد ياسين وأسامة إبراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي.
خط الوسط: محمد حامد والمثناني وحسام الصانع واستيرلا ومحمد بسيوني وموسى دياوارا وأحمد ياسر ومحمود قاعود وشادي رضوان.

خط الهجوم: أحمد علي وفادي فريد.


 


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