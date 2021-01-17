مواعيد مباريات اليوم الخامس من مونديال كرة اليد

يشهد اليوم الأحد، 8 مواجهات قوية فى خامس أيام دور مجموعات بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى على 4 صالات مختلفة.









ومن المقرر أن تلتقي قطر مع اليابان، في تمام الرابعة والنصف مساءً، وتونس مع البرازيل، وأنجولا مع كرواتيا، والأرجنتين مع البحرين، وكاب فيردي مع ألمانيا، في تمام السابعة مساءً.









بينما تلتقي المجر مع أوروجواي، وبولندا مع إسبانيا، والكونغو الديمقراطية مع الدنمارك، في تمام التاسعة والنصف مساءً.









وذلك على صعيد المجموعات الأربعة على صالات، ستاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب بالإسكندرية وحسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.



