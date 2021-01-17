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فن

ريهام أيمن تهنئ نادر حمدي وسارة حسني بحفل زفافهما: فرحانة ليكم

الأحد 17/يناير/2021 - 11:28 ص
صدى البلد
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ندى فكري
هنأت الفنانة ريهام أيمن  الفنان نادر حمدي بمناسبة حفل زفافه ونشرت صورة جديدة عبر خاصيه الاستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصورة الفنان نادر حمدي وعروسته المنتجة سارة حسني خلال حفل الزفاف.

وعلقت ريهام عليها قائلة : "مبروك.. أنا  فرحانة جدا ليكم، بتمنلكوا الحب علي طول وأتمنى ليكوا حياة زوجية سعيدة مع بعض". 


واحتفل الفنان والملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي بزفافه من المنتجة سارة حسني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور الشاعر تامر حسين وبعض الأصدقاء.

وحضر كل من الفنان أكرم حسنى  والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ  ومحمد نور وتوما  ومحمد سراج.
ريهام أيمن تهنئ نادر حمدي وسارة حسني بحفل زفافهما: فرحانة ليكم
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