ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على خدمات وحدة مكافحة العدوى بإدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان

الأحد 17/يناير/2021 - 11:38 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر - إسلام خالد
 وحدة مكافحة العدوى هي أحد وحدات إدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان والتي تم انشائها بهدف تقديم رعاية وعناية صحية جيدة للمرضى من خلال مراقبة ومكافحة ومنع العدوى، وتعتبر تلك الوحدة  المسئولة عن وضع السياسات والأجراءت اللازمة لمكافحة العدوى، ومتابعة تنفيذ السياسات والأجراءت والرفع بالمخالفات، ورصد حالات العدوى وتحديد أسبابها والعمل على تفاديها مستقبلا.

وتقدم جامعة حلوان بدعم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وتحت إشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة الطبية، والدكتور محمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي ، والدكتورة مها عبد الفتاح مدير وحدة مكافحة العدوى العديد من الخدمات من خلال الوحدة. 

وتتضمن خدمات الوحدة :

1- عمل عقد مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لرفع المخلفات الطبية بجميع الكليات داخل الحرم الجامعى ووحدات الطوارئ داخل وخارج الحرم الجامعي.

2-المشاركة فى أعمال الكشف الطبى للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية. 

3-عمل دورات تدريبية غير دورية ومحاضرات للعاملين على أسس مكافحة العدوى وطرق تطبيقها. 

4- تطبيق المؤشرات والاختبارات الخاصة للتاكد من كفاءة التعقيم بجميع أجهة التعقيم "الأوتوكلافات" الموجودة بالحرم الجامعى. 

5- المرور الدورى لمتابعة إجراءات تنفيذ أساليب التحكم فى العدوى. 

6-متابعة توفير المستلزمات اللازمة لمكافحة العدوى وتم توزيعها على الكليات داخل وخارج الحرم الجامعى ومبنى الطوارىء ومبنى الادارة الطبية. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان في أسبوع.. ماجد نجم: حالات كورونا أقل من 100 طالب وتم شفاؤهم.. وورشة عمل بوحدة دعم البحث العلمي.. والفنون التطبيقية تنظم مؤتمرا حول دور قسم التصميم لخدمة المجتمع خلال موجة الفيروس

عميد طب حلوان: تحويل مستشفى بدر الجامعي لمكان عزل.. نصائح لمواجهة كورونا أثناء الامتحانات.. وتأجيل امتحانات الطلاب المصابين بـ كورونا

بحضور وزير القوى العاملة.. شعلان: جامعة الزقازيق صاحبة أول خطة استباقية لمواجهة موجة كورونا الثانية

مستشفى الطلبة بجامعة حلوان يقدم خدمات طبية لمواجهة موجة كورونا الثانية

مستشفيات جامعة حلوان تواجه كورونا .. بدر تبدأ في استقبال المصابين .. و"الطلبة" تقدم خدمات طبية وتخصص عيادات للكشف

4 خدمات تقدمها مستشفى جامعة حلوان للطلاب .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

هل تواجه الحكومة أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود.. الوزراء يجيب

عمال تراحيل.. مصرع وإصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

حفيد صفوت الشريف: علمني جدي أن التسامح من شيم الأقوياء

أهم الأخبار.. مصدر مسئول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي.. فيروس كورونا يظهر داخل الآيس كريم.. ووزير النقل يرد على تساؤلات القطار السريع

حقيقة دوي انفجار سمع في الدقهلية

بشكل مفاجئ .. وفاة سفير روسيا بالإمارات في موسكو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي