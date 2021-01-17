تعرف على خدمات وحدة مكافحة العدوى بإدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان

وحدة مكافحة العدوى هي أحد وحدات إدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان والتي تم انشائها بهدف تقديم رعاية وعناية صحية جيدة للمرضى من خلال مراقبة ومكافحة ومنع العدوى، وتعتبر تلك الوحدة المسئولة عن وضع السياسات والأجراءت اللازمة لمكافحة العدوى، ومتابعة تنفيذ السياسات والأجراءت والرفع بالمخالفات، ورصد حالات العدوى وتحديد أسبابها والعمل على تفاديها مستقبلا.





وتقدم جامعة حلوان بدعم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وتحت إشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة الطبية، والدكتور محمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي ، والدكتورة مها عبد الفتاح مدير وحدة مكافحة العدوى العديد من الخدمات من خلال الوحدة.





وتتضمن خدمات الوحدة :





1- عمل عقد مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لرفع المخلفات الطبية بجميع الكليات داخل الحرم الجامعى ووحدات الطوارئ داخل وخارج الحرم الجامعي.





2-المشاركة فى أعمال الكشف الطبى للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية.





3-عمل دورات تدريبية غير دورية ومحاضرات للعاملين على أسس مكافحة العدوى وطرق تطبيقها.





4- تطبيق المؤشرات والاختبارات الخاصة للتاكد من كفاءة التعقيم بجميع أجهة التعقيم "الأوتوكلافات" الموجودة بالحرم الجامعى.





5- المرور الدورى لمتابعة إجراءات تنفيذ أساليب التحكم فى العدوى.





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