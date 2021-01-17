اعرف معملك .. مبادرة جديدة بجامعة بنها لدعم البحث العلمي والتطوير



واشار الدكتور محمد بسيوني ، الى أن المبادرة اشتملت علي محورين : المحور الاول عبارة عن إتاحة بيانات المعامل والأجهزة العلمية بكليات الجامعة علي موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات والموجود علي شبكة المعلومات الدولية ، مضيفا : أما المحور الثاني عبارة عن إتاحة بيانات المعامل والأجهزة العلمية علي موقع الوحدة بالبوابة الإلكترونية بالجامعة مصحوبا بعرض للتعريف بالبنك القومي للمعامل وكيفية الدخول عليه والاستفادة من الأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والمعاهد البحثية وذلك لدعم البحث العلمي والتطوير.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قد ترأس اجتماع لجنة اختيار العمداء بالجامعة بحضور عضوية كل من : الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق ، والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة السابق وذلك لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البشرى.





واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية ، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.





من جانبه أكد الدكتور الجيزاوى حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.





وأشار الى ان لجنة اختيار عميد كلية الطب البشرى ضمت كلا من الدكتور أحمد سعيد أحمد الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى بالكلية ، والدكتور محمود عبد الصبور محمود الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى وعميد كلية الطب الأسبق.





وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدر قرارا بتكليف الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث للقيام بأعمال رئيس جامعة بنها اعتبارا من غدا الثلاثاء لحين تعيين رئيس جديد للجامعة.





من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة التهنئة للدكتور ناصر الجيزاوى متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

