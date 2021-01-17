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أخبار العالم

50 أسبوعا على كورونا .. 2 مليون حالة إصابة و46 ألف وفاة في ألمانيا

الأحد 17/يناير/2021 - 12:11 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 2.04 مليون حالة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 2.04 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة فرانكفورت.

وأعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الأحد، تسجيل 13882 حالة إصابة جديدة إلى جانب 445 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وأوضحت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس وصل إلى 46 ألفًا و464 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1.68 مليون شخص.

ويشار إلى أنه قد مضى نحو 50 أسبوعًا على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا. 

وأعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا للأمراض المعدية وغير المعدية أن عدد من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى الآن بلغ أكثر من مليون شخص وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من بدء عملية التلقيح .

ووفقا لموقع معهد روبرت كوخ فقد حصل حوالي مليون شخص وثمان وأربعين ألفا من سكان ألمانيا على التطعيم حتى يوم أمس الجمعة، وهو ما يعادل 1.26 في المائة من عدد السكان ذلك مع انتشار حالات الاصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا .

يشار إلى أن الأبحاث الطبية تشير إلى أنه وللحصول على حماية كاملة من الفيروس، فإنه يجب تطعيم الشخص بجرعة ثانية بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الأولى.
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