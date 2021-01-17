حملات نظافة ودهان أعمدة الإنارة بألوان علم مصر بالمنيا

تابع الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ، أعمال النظافة المكثفة بقرية العوام حيث تم رفع 30 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من جانبى الطريق وتم نقلها إلى المقلب الوسيط، وتم مسح الطريق بالجليدر ورشه بالمياه، وتجميل أعمدة الإنارة بالطريق حيث تم دهان الأعمدة بألوان علم مصر لتحسين المظهر الجمالى للطريق.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل وعمل الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بقرى وأحياء لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، وتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.





اقرأ المزيد :





وأوقفت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، بقرية دماريس، وذلك ضمن جهود المحافظة للقضاء على التعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه مخالفة التعليمات الصادرة عن الدولة.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالقضاء على عشوائية البناء والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أنه تم رصد المخالف، وعلى الفور تم إيقاف اعمال البناء بالإضافة للتحفظ على مواد البناء المستخدمة، وتحرير محضر بالواقعة للتحويل للنيابة العسكرية لتحقيق.





مشيرًا إلى استمرار جهود الوحدة المحلية في متابعة منظومة النظافة العامة حيث تم مواصلة أعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بنطاق القرية.





كما نظمت الوحدة المحلية لمركز مغاغة حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالمركز، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية٠





بهدف القضاء على العشوائية وفتح الطرق امام المارة من المواطنين ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.





وقال محمد السيد رئيس المركز، انه تم خلال الحملات إزالة 15 حالة تعد على حرم الطريق، بالإضافة لإزالة حالتي من الإشغالات الثابتة، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لرفع الإشغالات تمهيدًا لرصف الطرق بالمركز.





وأضاف رئيس المركز، أنه بجانب حملات رفع الإشغالات، تم تركيب 26 كشاف ليد جديداً، ضمن الجدول الزمني المحدد لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية بصفة دورية ومستمرة، وذلك قبل البدء في أعمال رصف الطرق.





وفى إطار خطة الدولة برفع كفاءة أعمدة الإنارة وإنارة الطرق وحرصها على حياة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ أعمال الصيانة المستمرة للانارة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.. وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء اسامة القاضي وتكليفات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بوضع خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية.



