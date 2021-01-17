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رياضة

تشكيل البنك .. كيف يخطط محمد يوسف لإسقاط الأهلى باستاد المكس؟

الأحد 17/يناير/2021 - 01:22 م
محمد يوسف مدرب البنك
محمد يوسف مدرب البنك الأهلي
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عمرو الحلوانى

استقر محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى اليوم بملعب المكس فى إطار لقاءات الجولة السابعة منافسات الدوري الممتاز .

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا داخل نادي البنك الأهلى فى ظل السعى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلى اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلالها، وحرص محمد يوسف على عقد العديد من الجلسات الفنية بالفيديو مع لاعبيه وأكد خلالها على أهمية غلق كل المساحات أمام مفاتيح اللعب داخل الأهلى وعلى رأسهم على معلول ومجدى قفشة والشحات وكهربا والمهاجم المميز بواليا .

كما طالب يوسف لاعبيه باستغلال الكرات الثابتة بشكل مميز أمام مرمى الأهلى فى ظل قناعاته الكاملة بإنها ستكون مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم .

ومن المقرر أن يدخل البنك الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود الزنفلى

خط الدفاع : أسامة إبراهيم ومحمد كوفي ومحمد مجدى وبهاء مجدى .

خط الوسط : اسيرلا و معروف يوسف ومحمد حامد .

خط الهجوم : أحمد ياسر أو " محمد بسيوني "  و موسي دياورا وفادى فريد .

وعلى الجانب الآخر، أعلن موسيمانى قائمة المارد الأحمر لمواجهة البنك اليوم والتى ضمت كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي- مصطفى شوبير وفى خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ورامي ‏ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ‏وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني، وعلي معلول، ومحمود وحيد وفى خط الوسط: حسين الشحات - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - وليد سليمان - أليو ديانج - عمرو السولية وفى الهجوم: والتر بواليا - محمود كهربا - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.

 

 

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