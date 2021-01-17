ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فى معسكر مارس .. جلسة بين شوقى غريب ومحمد صلاح لحسم مشاركته فى الأولمبياد

الأحد 17/يناير/2021 - 01:55 م
محمد صلاح وشوقي غريب
محمد صلاح وشوقي غريب
Advertisements
يسرى غازى

يعقد شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي جلسة مع محمد صلاح نجم منتخب مصر الاول وليفربول الانجليزي على هامش معسكر شهر مارس المقبل.

كان اتحاد الكرة حدد يوم ١٧ مارس القادم موعدا لانطلاق معسكر منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري استعدادا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات امم افريقيا بالكاميرون العام الجاري.

ومن المقرر أن يناقش شوقي غريب  مع محمد صلاح ٱلية انضمامه إلى صفوف منتخب اوليمبي الفراعنة فى اولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

ومن المنتظر أن يحسم خلال الجلسة شوقى غريب كيفية مخاطبة نادي ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح فى منافسات اولمبياد طوكيو .

يذكر أن المنتخب الاولمبي حصد لقب امم افريقيا للمنتخبات الأولمبية التى استضافتها القاهرة فى نهاية عام ٢٠١٩ وتأهل إلى أولمبياد طوكيو .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية