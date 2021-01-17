فى معسكر مارس .. جلسة بين شوقى غريب ومحمد صلاح لحسم مشاركته فى الأولمبياد





يعقد شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي جلسة مع محمد صلاح نجم منتخب مصر الاول وليفربول الانجليزي على هامش معسكر شهر مارس المقبل.





كان اتحاد الكرة حدد يوم ١٧ مارس القادم موعدا لانطلاق معسكر منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري استعدادا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات امم افريقيا بالكاميرون العام الجاري.





ومن المقرر أن يناقش شوقي غريب مع محمد صلاح ٱلية انضمامه إلى صفوف منتخب اوليمبي الفراعنة فى اولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.





ومن المنتظر أن يحسم خلال الجلسة شوقى غريب كيفية مخاطبة نادي ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح فى منافسات اولمبياد طوكيو .





يذكر أن المنتخب الاولمبي حصد لقب امم افريقيا للمنتخبات الأولمبية التى استضافتها القاهرة فى نهاية عام ٢٠١٩ وتأهل إلى أولمبياد طوكيو .