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أخبار العالم

تخريب وتشتيت.. بيان عاجل لـ الداخلية التونسية بعد ليلة من أعمال الشغب

الأحد 17/يناير/2021 - 01:53 م
احتجاجات في تونس
احتجاجات في تونس
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، الأحد، أن قوات الأمن والحرس الوطني تصدت لمحاولات نهب أملاك عامة وخاصة في أحداث شغب بمناطق عدة بالبلاد.

ووفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية، قال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد لحيوني، إن العديد من الأشخاص الموقوفين على خلفية ''أعمال الشغب'' والمواجهات مع قوات الأمن في عدد من جهات البلاد ليلة أمس هم قُصّر.

وأوضح الحيوني أن "الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها نجحت أمس في التصدي لمحاولات تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة في عدد من مناطق البلاد من قبل مجموعات من الأشخاص لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما''.
 
وأشار إلى أن "حسن التدخل الأمني" أسهم في عودة الهدوء إلى هذه المناطق بعد ساعات من المواجهات.

وشهدت عدّة مدن، من بينها أحياء بالعاصمة التونسية، مواجهات بين عدد من الشبان وقوات الأمن. وتمّ على اثر ذلك إيقاف العشرات من المتظاهرين في ولايات تونس ومنوبة وسوسة والمنستير والقيروان.

وأكد الناطق باسم الداخلية التونسية، أن هدف بعض هذه التحركات یتمثل في تشتیت التمركز الأمني وذلك باستهداف قوات الأمن والحرس الوطنیین.
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