ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حاضنة أعمال اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة توقع بروتوكولا جديدا مع المعهد القومي للحوكمة

الأحد 17/يناير/2021 - 02:06 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
قســــم التعليـــــم
وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي بوزارة التخطيط مذكرة تفاهم مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.


وقع المذكرة  الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وتأتي هذه المذكرة دعمًا للاقتصاد الوطني واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تهدف لدعم وتطوير بناء القدرات البشرية وريادة الأعمال من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج المتميزة لتعزيز وتطوير ومساندة المبادرات التنموية الهادفة ودعم أفكار شباب رواد الأعمال.

وبحسب المذكرة، فإن مجالات التعاون سوف تتضمن تنفيذ برامج عمل ذات الاهتمام المشترك مثل (ريادة الأعمال – التحول الرقمي – إدارة المشروعات – التنمية المستدامة – الحوكمة)، والتي تهدف جميعها للمساهمة في رفع كفاءة الشباب رواد الأعمال من خلال تنفيذ مشروعات وتخرجهم، حتى يتسنى لهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحاضنة من دعم المشروعات.

وأعرب الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن سعادته بإبرام هذه المذكرة التي تُمثل دفعًا إيجابيًا لجهود الحاضنة الداعم للشباب رواد الأعمال من خلال تحفيزهم وتشجيعهم على التفكير والابتكار.

ولفت إلى أن الحاضنة تتطلع لأن تكون شريكًا حقيقيًا للدولة في البحث عن الأفكار والمشروعات التي تستحق الدعم والمساندة واحتضانها من خلال برامج الحاضنة القادرة على تطويرها وتهيئتها للسوق وفقًا للمعايير الاحترافية التي تضمن لهم الشكل الملائم لبيئة وظروف السوق المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى عنصري الاستمرار والاستدامة.

من جهتها، قالت الدكتورة هبة مدحت زكي، الرئيس التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الحاضنة تتطلع لتعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة دعمًا لتحقيق خطة الدولة ورؤيتها الاستراتيجية مصر 2030، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع وتحفيز الشباب على التفكير بإبداع لتلبية احتياجات السوق المحلي.

ولفتت إلى أن الحاضنة تستعد لتخريج دفعة جديدة ليصبح إجمالي أعداد المشروعات التي تخرجت منها 45 مشروعًا دخلت ضمن منظومة الإقتصاد الوطني الخاص وأصبحت قادرة ومؤهلة لتحقيق النجاح الذي ينشده القائمين على هذه المشروعات.

من جانبها أعربت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، عن سعادتها بتوقيع مذكرة التعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتي تأتي في ضوء النجاحات والإنجازات التي حققتها الحاضنة وسعيًا لتطوير التعاون المشترك بين الحاضنة والمعهد بما ينعكس على المساهمة في تعزيز وتطوير مهارات الشباب والمساهمة في نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. 

وأضافت «شريف»: "نسعى من هذا البروتوكول إلى تحقيق التعاون والتكامل في مجالات العمل المشتركة للمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق ببرامج التنمية والتدريب والتحول الرقمي ونشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، ودعم المشروعات والأفكار التي تستحق الظهور للنور والدخول في منظومة الاقتصاد الوطني من خلال تهيئتها للتكيف مع ظروف واحتياجات السوق المصري".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هالة السعيد: الاستثمار في رأس المال البشري يتصدر أولويات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

تكليفات القيادة السياسية.. إجراءات المجموعة الاقتصادية لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب بتكليفات رئاسية.. و«رواد النيل» و«كن سفيرا» أبرز نتائج الإصلاح

هالة السعيد: برنامج الشراكة مع "اليونيدو" يتماشى مع استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة

وزيرة التخطيط : 1,7 مليون منشأة صناعية بمصر تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

بالتعاون مع جامعتى القاهرة وكامبريدج.. وزيرة التخطيط تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار.. وتؤكد: نسعى لتحقيق رؤية مصر 2030

280.7 مليار جنيه استثمارات حكومية.. أبرز إنجازات وزارة التخطيط خلال 2020

ترشيحاتنا

كواليس حل أزمة استضافة بتروسبورت مباراة الزمالك والجونة في الدوري

أهم الأخبار.. مصدر مسئول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي.. فيروس كورونا يظهر داخل الآيس كريم.. ووزير النقل يرد على تساؤلات القطار السريع

شاهد.. عماد متعب مع شيكابالا في زفاف نادر حمدي

مدرب الأهلي السابق: تمنيت تتويج باتشيكو بدوري الأبطال.. وهذا موقفي من تدريب الزمالك

شاهد.. ماذا يحدث بعد الضغط على زر START أثناء سير السيارة

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية