حاضنة أعمال اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة توقع بروتوكولا جديدا مع المعهد القومي للحوكمة

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي بوزارة التخطيط مذكرة تفاهم مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





جاء ذلك تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.





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وقع المذكرة الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.





وتأتي هذه المذكرة دعمًا للاقتصاد الوطني واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تهدف لدعم وتطوير بناء القدرات البشرية وريادة الأعمال من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج المتميزة لتعزيز وتطوير ومساندة المبادرات التنموية الهادفة ودعم أفكار شباب رواد الأعمال.





وبحسب المذكرة، فإن مجالات التعاون سوف تتضمن تنفيذ برامج عمل ذات الاهتمام المشترك مثل (ريادة الأعمال – التحول الرقمي – إدارة المشروعات – التنمية المستدامة – الحوكمة)، والتي تهدف جميعها للمساهمة في رفع كفاءة الشباب رواد الأعمال من خلال تنفيذ مشروعات وتخرجهم، حتى يتسنى لهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحاضنة من دعم المشروعات.





وأعرب الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن سعادته بإبرام هذه المذكرة التي تُمثل دفعًا إيجابيًا لجهود الحاضنة الداعم للشباب رواد الأعمال من خلال تحفيزهم وتشجيعهم على التفكير والابتكار.





ولفت إلى أن الحاضنة تتطلع لأن تكون شريكًا حقيقيًا للدولة في البحث عن الأفكار والمشروعات التي تستحق الدعم والمساندة واحتضانها من خلال برامج الحاضنة القادرة على تطويرها وتهيئتها للسوق وفقًا للمعايير الاحترافية التي تضمن لهم الشكل الملائم لبيئة وظروف السوق المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى عنصري الاستمرار والاستدامة.





من جهتها، قالت الدكتورة هبة مدحت زكي، الرئيس التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الحاضنة تتطلع لتعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة دعمًا لتحقيق خطة الدولة ورؤيتها الاستراتيجية مصر 2030، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع وتحفيز الشباب على التفكير بإبداع لتلبية احتياجات السوق المحلي.





ولفتت إلى أن الحاضنة تستعد لتخريج دفعة جديدة ليصبح إجمالي أعداد المشروعات التي تخرجت منها 45 مشروعًا دخلت ضمن منظومة الإقتصاد الوطني الخاص وأصبحت قادرة ومؤهلة لتحقيق النجاح الذي ينشده القائمين على هذه المشروعات.





من جانبها أعربت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، عن سعادتها بتوقيع مذكرة التعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتي تأتي في ضوء النجاحات والإنجازات التي حققتها الحاضنة وسعيًا لتطوير التعاون المشترك بين الحاضنة والمعهد بما ينعكس على المساهمة في تعزيز وتطوير مهارات الشباب والمساهمة في نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.



