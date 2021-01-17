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اقتصاد

111 مليون جنيه انخفاضا فى أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات خلال 6 أشهر

الأحد 17/يناير/2021 - 02:57 م
تراجع ارباح اسكندرية
تراجع ارباح اسكندرية لتداول الحاويات
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علياء فوزى
أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،التابعة للقابضة للنقل البحرى و البرى احدى شركات قطاع الاعمال العام تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 15% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري.

وقالت الشركة ، اليوم الأحد، إنها سجلت صافي ربح بلغ 625.24 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 736.06 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.


 ونوهت الشركة، إلى أنها حققت 1.09 مليار جنيه مبيعات خلال الفترة، مقابل 1.25 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 465.13 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 632.94 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 904.56 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 1.05 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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