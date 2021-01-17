كل ما تريد معرفته عن الاكزيما.. الأسباب وطرق الوقاية

تساعد البشرة الصحية على الاحتفاظ بالرطوبة وتحميك من البكتيريا والمواد المهيجة ومسببات الحساسية، ترتبط الإكزيما بتغير جيني يؤثر على قدرة الجلد على توفير هذه الحماية، هذا يسمح للبشرة التأثر بالعوامل البيئية والمهيجات ومسببات الحساسية و عند بعض الأطفال ، قد تلعب الحساسية الغذائية دورًا في التسبب في الإكزيما.





ووفقا لما أورده موقع " mayoclinic " يتمثل عامل الخطر الأساسي المسبب لالتهاب الجلد التأتبي المعروف بالاكزيما افي وجود تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بالإكزيما أو الحساسية أو حمى القش أو الربو.





المضاعفات قد تشمل مضاعفات التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما) ما يلي:-





الربو وحمى القش، تسبق الإكزيما هذه الشروط في بعض الأحيان. يصاب أكثر من نصف الأطفال الصغار المصابين بالتهاب الجلد التأتبي بالربو وحمى القش في سن 13 عامًا.





حكة مزمنة ومتقشرة في الجلد، تبدأ حالة جلدية تسمى التهاب الجلد العصبي (الحزاز البسيط المزمن) ببقعة من الجلد المصاب بالحكة. تخدش المنطقة ، مما يجعلها أكثر حكة، في النهاية ، قد تخدش ببساطة بعيدًا عن العادة يمكن أن تتسبب هذه الحالة في تغير لون الجلد المصاب وسميكًا وجلديًا.





التهابات الجلد، يمكن أن يتسبب الحك المتكرر الذي يكسر الجلد في ظهور تقرحات وتشققات مفتوحة. تزيد هذه من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات ، بما في ذلك فيروس الهربس البسيط.





التهاب جلد اليد المهيج، يؤثر هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين يتطلب عملهم أن تكون أيديهم غالبًا ما تكون مبللة ومعرضة للصابون القاسي والمنظفات والمطهرات.





التهاب الجلد التماسي التحسسي، هذه الحالة شائعة لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الجلد التأتبي.





مشاكل النوم، يمكن أن تتسبب دورة الحكة والخدش في ضعف جودة النوم.





الوقاية

تساعد النصائح التالية في منع نوبات التهاب الجلد (التوهجات) وتقليل آثار جفاف الاستحمام

رطبي بشرتك مرتين على الأقل في اليوم، تحافظ الكريمات والمراهم والمستحضرات على الرطوبة، اختر منتجًا أو منتجات تناسبك جيدًا

يساعد استخدام الفازلين على بشرة طفلك في منع تطور التهاب الجلد التأتبي.

حاول تحديد وتجنب المحفزات التي تؤدي إلى تفاقم الحالة

الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تفاعل الجلد تشمل العرق والإجهاد والسمنة والصابون والمنظفات والغبار وحبوب اللقاح

قلل تعرضك لمحفزاتك.

قد يعاني الرضع والأطفال من نوبات الهياج من تناول أطعمة معينة ، بما في ذلك البيض والحليب وفول الصويا والقمح، تحدث مع طبيب طفلك حول تحديد الحساسية الغذائية المحتملة.





خذ حمامات أو دشات قصيرة. قلل من مدة الاستحمام والدش من 10 إلى 15 دقيقة. واستخدمي الماء الدافئ بدلًا من الماء الساخن.

خذ حمام مبيض: توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بالتفكير في حمام مبيض للمساعدة في منع التوهجات، يقلل حمام التبييض المخفف البكتيريا الموجودة على الجلد والالتهابات ذات الصلة، أضف 1/2 كوب (118 مل) من المُبيض المنزلي ، وليس المُبيض المركز ، إلى حوض استحمام سعته 40 جالونًا (151 لترًا) مملوءًا بالماء الدافئ، المقاييس مخصصة لحوض بحجم قياسي في الولايات المتحدة مملوء بفتحات تصريف الفائض.





نقع من الرقبة إلى أسفل أو المناطق المصابة من الجلد لمدة 10 دقائق. لا تغمر الرأس لا تأخذ حمامًا مبيضًا أكثر من مرتين في الأسبوع.





استخدم الصابون اللطيف فقط: اختر صابونًا خفيفًا يمكن للصابون المزيل للعرق والصابون المضاد للبكتيريا أن يزيل المزيد من الزيوت الطبيعية ويجفف بشرتك.