رأفت يوسف يكشف أهمية استخدام الأساليب الإسقاطية خلال الإنترفيو.. فيديو

قال الدكتور رأفت يوسف، أستاذ الإدارة واستشارى التنمية البشرية، إنه وجد فى الماضى عالم يسمى "روشاك" فكان يحضر العديد من الحبر بألوان مختلفة، ومن ثم يسقطها على الورق، ليري بعض الأشخاص ذلك الشكل، مضيفا أن الشخص المتشائم يرى ذلك الشكل بصورة سيئة، ولكن الشخص المتفاؤل يراها بشكل مختلف، فتم بناء أكثر من اختبار على تلك القصة، موضحا أنه يكن من خلال فحص 3 رسومات من أداء الذى يتقدم على الوظيفة يتم التعارف على شخصيته.

وأضاف يوسف، خلال استضافته فى برنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن إذا وجد الموظف الذى يجرى الانترفيو أمام متقدم الوظيفة رسمة هذا المتقدم للعمل بها تفاصيل كثيرة فيعرف حينها أنه شخص يعشق التفاصيل، كما أن يوضح أن الشخص خجول وغير اجتماعى عندما يجيب على سؤال الهوايات الخاصة به بإجابته القراءة والإنترنت"، وغيرها من العلامات على معرفة شخصية المتقدم على الوظيفة.

وأكد أنه من غير المقبول أنه يجيب عن السؤال الذي يحير الكثيرين قبل إجراء المقابلة الشخصية للحصول على وظيفة معينة، وهو كيفية الرد على السؤال عن نقاط الضعف، موضحا أنه يجب الإجابة على السؤال الذي يحير الكثيرين قبل إجراء المقابلة الشخصية للحصول على وظيفة معينة، وهو كيفية الرد على السؤال عن نقاط الضعف، موضحا أنه يجيب شخص متقدم للحصول على وظيفة بأنه ليس لديك نقاط ضعف خلال المقابلة الشخصية، إذ تعطي هذه الإجابة انطباع بأن لدي مشكلة في إدراك الذات.





وأشار"يوسف"، إلى أن كذلك لا بد من عدم المبالغة في إظهار العيوب خاصة إذا كانت تتعلق بعيوب جوهرية تعيق طبيعة الوظيفة التي يتقدم إليها، مثل أن يكون شخص انفعالي وهو يتقدم لوظيفة بائع مثلا، متابعا" الإجابة السليمة هي أن يعترف الشخص بوجود عيب غير جوهري في شخصيته أو في مهاراته مع الإشارة إلى أنه جار العمل على إصلاحه ليعكس قوة إرادته وقدرته على التغلب عليها"، مضيفًا إذا استطاع الشخص المتقدم للوظيفة تغير موضوع الحديث بذكاء فهذه هي الطريقة الأنسب للإجابة.