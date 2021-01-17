ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

جلسة تاريخية.. علاء عابد: قانون صندوق الشهداء تكريم لأسرهم

الأحد 17/يناير/2021 - 04:18 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وافق علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، علي مشروع قانون أسر الشهداء المقدم من الحكومة، قائلا: إن جلسة البرلمان اليوم جلسة تاريخية نظرا لأن هذا البرلمان المنتخب في أول مناقشة له أعطي الاولوية لقانون أسر الشهداء، لافتا إلى أن القانون يعد تكريما لأهالي وأسر شهداء مصر، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إنه يضع أسر الشهداء على رأس إهتماماته. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018

وأضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات أن لدينا تحت قبه هذا البرلمان ١٦٢ عظيمة من عظيمات مصر موجودات معنا تحت قبة البرلمان، وهذا يرجع لاهتمام القيادة السياسيه بالمرأة المصرية العظيمة.

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات، التهنئة لشباب البرلمانيين، لافتا إلى أنه منذ عام ١٨٦٦ عندما انشئ البرلمان لم يمثل هذا العدد من الشباب تحت قبة البرلمان.

وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لتقديم كل التسهيلات.. افتتاح مكتب خدمة أسر الشهداء بجامعة القناة

شهيد المترو.. 7 منح من صندوق الشهداء لأسرة اللواء ياسر عصر

مزايا جديدة لـ أسر الشُهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.. تعرف عليها

مزايا جديدة وخدمات مجانية لأسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة.. تعرف عليها

مميزات جديدة لدعم أسر الشهداء.. قريبا

بعد موافقة تضامن النواب.. 7 امتيازات لتكريم الشهداء وأسرهم بالقانون

ترشيحاتنا

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

هديكي بالجزمة .. تفاصيل فيديو إساءة رئيس حي ثالث الإسماعيلية لمواطنة

تفحمت سيارته.. تفاصيل مصرع منتج فني شهير على محور 26 يوليو

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

ليست مفخخة.. أمن الشرقية يكشف حقيقة السيارة المتوقفة أمام محطة قطارات أبو كبير .. صور

Advertisements

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية