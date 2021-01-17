جلسة تاريخية.. علاء عابد: قانون صندوق الشهداء تكريم لأسرهم

وافق علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، علي مشروع قانون أسر الشهداء المقدم من الحكومة، قائلا: إن جلسة البرلمان اليوم جلسة تاريخية نظرا لأن هذا البرلمان المنتخب في أول مناقشة له أعطي الاولوية لقانون أسر الشهداء، لافتا إلى أن القانون يعد تكريما لأهالي وأسر شهداء مصر، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إنه يضع أسر الشهداء على رأس إهتماماته.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018





وأضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات أن لدينا تحت قبه هذا البرلمان ١٦٢ عظيمة من عظيمات مصر موجودات معنا تحت قبة البرلمان، وهذا يرجع لاهتمام القيادة السياسيه بالمرأة المصرية العظيمة.





ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات، التهنئة لشباب البرلمانيين، لافتا إلى أنه منذ عام ١٨٦٦ عندما انشئ البرلمان لم يمثل هذا العدد من الشباب تحت قبة البرلمان.





وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة.