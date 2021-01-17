طالب بتذليل العقبات.. الغضبان يستعرض أعمال لجنة التصالح فى مخالفات البناء ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اجتماعا موسعا اليوم الأحد للوقوف على آخر المستجدات فى موقف التصالح فى مخالفات البناء فى محافظة بورسعيد وأعمال اللجنة المشكلة لمراجعة ملفات التصالح فى كافة الأحياء وكذلك متابعة سير العمل بمركز المتغيرات المكانية بالمحافظة والأحياء.





وحضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومديرى إدارات التخطيط والمتابعة والإدارة الهندسية بالأحياء .





وأكد المحافظ أن المحافظة استقبلت حتى الآن ٥ آلاف و٤٣٧ طلب تصالح من المواطنين فى جميع الأحياء منذ البدء فى تقديم طلبات التصالح، لافتا إلى أن بورسعيد حققت معدلات عالية فى هذا الملف ، وناقش المحافظ مع الحضور مستجدات الأعمال الخاصة بلجنة التصالح موجها بتكثيف العمل وتذليل كافة العقبات بما يساهم فى سرعة إنجاز أعمال اللجنة .





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واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مديرى إدارات التخطيط والمتغيرات المكانية حول سير العمل وآخر التطورات فيما يتعلق برصد المخالفات البنائية فى الأحياء وسرعة التعامل معها ، مؤكدا ان الدولة اهتمت بهذا الملف لإنهاء اى مخالفات فى البناء بانتهاء مدة التصالح.





وشدد على التنسيق بين الجهات المنوطة بالعمل لسرعة إنجاز مهام لجنة التصالح فى مخالفات البناء ، والتعاون بين مركز المتغيرات المكانية والمراقبة الزراعية ورؤساء الاحياء وإدارة التخطيط بالمحافظة لسرعة رصد أى مخالفات بنائية والمتابعة الميدانية أولا بأول فى هذا الشأن



