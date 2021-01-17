"أجمل لقاء".. ندى بسيوني مع المفكر السياسي مصطفى الفقي

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة لها مع المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت ندى بسيوني على الصورة قائلة: "وكمان لقاء مع المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفي الفقي اجمل لقاء، انتظرونا يوم الثلاثاء في حاجه حلوه".

وشوقت جمهورها بصورة تجمعهم، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.





كان أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي.

مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوي، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.

وكانت شاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" وقام ببطولتها محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وزياد يوسف، وعلاء زينهم، وأحمد السيد، ومحمد بريقع، وإسلام صلاح، وميليسا رأفت، رؤية سينمائية أحمد سمير، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.