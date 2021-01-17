ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هشام نصر يلتقي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد ورؤساء بعثات منتخبات المونديال بالعاصمة الإدارية

الأحد 17/يناير/2021 - 07:28 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو الحلواني
التقى المهندس هشام نصر رئيس الجنة المنظمة لمونديال اليد ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد اليوم الأحد مع منصور اريمو رئيس الاتحاد الإفريقي ورؤساء بعثات المنتخبات المتواجدة بمجموعة العاصمة الادارية الجديدة المشاركة ببطولة العالم فى نسختها ال27 للرجال لكرة اليد و التى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 الى 31 يناير الجاري.

وتناول اللقاء تبادل كلمات الترحيب والإشادة من رؤساء البعثات ومنصور اريمو رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة اليد وحبيب لعبان رئيس بعثة المنتخب الجزائري ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد والعدلي الحنفي رئيس بعثة المنتخب المغربي و رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد ومعاذ بن زايد رئيس بعثة المنتخب التونسي.

وتناول اللقاء تقديم الشكر لمصر حكومة و شعب على هذا التنظيم الرائع لبطولة العالم حيث أن مصر استطاعت أن تقيم البطولة في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم و رغم ذلك باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اقيمت البطولة بالفعل فى موعدها.

وأكد رؤساء البعثات أن مقر إقامة المنتخبات بالعاصمة الادارية الجديدة على أعلى مستوى وأن الصالة المغطاة التي تقام عليها المباريات بالعاصمة الإدارية بالفعل تحفة فنية رياضية و هناك تشديد كبير على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية و عمل مسحة لجميع المنتخبات كل 24 ساعة للاطمئنان على صحة كل الوفود و اللجنة المنظمة.

كما التقى المهندس هشام نصر باللجان المنطمة للبطولة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد و استمع إلى اشادتهم و سعادتهم بإقامة البطولة فى موعدها و الترتيبات التنظيمية الرائعة للدولة المصرية في بطولة العالم.

تأتى زيارة المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد إلى مقر إقامة بعثات المنتخبات المشاركة ببطولة العالم لمتابعة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والتزام الجميع داخل الفقاعة المغلقة للبطولة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الشباب يبحث الاستعدادات النهائية لبطولة العالم لليد

لمواجهة تحديات سوق العمل.. وزارة الشباب وأكاديمية السادات توقعان بروتوكول تعاون في ريادة الأعمال

وزير الرياضة يناقش تفاصيل الإجراءات الاحترازية من كورونا في مونديال اليد

هشام نصر: الانتهاء من كل الإنشاءات الجديدة للإستادات المستضيفة لمونديال اليد

هشام نصر: غياب الجماهير عن مونديال اليد استجابة من الدولة لرغبة رابطة المحترفين

هشام نصر: هدفنا التتويج بمونديال اليد وكنا نتمنى تواجد الجمهور

ترشيحاتنا

بيان رسمي من واتساب يكشف حقيقة التحديثات الأخيرة

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

مفاجأة.. الزمالك يستهدف ضم مهاجم أرسنال

تعليمات جديدة من وزارة الصحة لكبار السن والحوامل: اشتغلوا من البيت

تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وإنبي بسبب كورونا

الفيروس لم يمل.. الصحة العالمية تحذر من سلالة كورونا الجديدة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور