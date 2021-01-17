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خالد مجاهد: المجمع القومى لحفظ وتخزين الأمصال واللقاحات يتكلف 142 مليون جنيه.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 07:36 م
المجمع القومى
المجمع القومى
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داليا أحمد
قال خالد مجاهد ، المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تفقدت اليوم المجمع القومي للأمصال واللقاحات الذي يتم انشاؤه في حلوان بتكلفة 142 مليون جنيه ويضم 35 ثلاجة و30 مخزن لحفظ الأمصال، ويعمل بنظام الذكاء الإصطناعى .

وأوضح خالد مجاهد ، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"، أن مجمع الأمصال فيه ثلاجات حفظ وتخزين فقط لتوفير درجات حرارة اليوم، موضحاُ أن هناك مراكز مخصصة يتم تطويرها ودعمها حتى يتمكن من خلالها المواطنين من تلقى اللقاح تبعا لأولوياتهم.

وأشار المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه جارى رفع كفاءة الأجهزة فى المراكز المتخصصة لتلقى اللقاح  حتى لا يحدث أعطال أو مشاكل ،لافتًا إلى أن وزارة الصحة على علاقة بكل الدول التى تنتج اللقاحات بكافة الأنواع ويتم فحص اللقاحات ودراستها فى المعامل المتخصصة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بتجهيزات بالمجمع والتي تم الانتهاء بنسبة 98% مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة  الكهرباء والطاقة  لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بشبكة الكهرباء والمولدات، موضحة أن المجمع تم إنشاؤه على مساحة 10 آلاف و500  متر مربع، ويعد من ضمن الإنشاءات الجديدة المُدرجة بخطة وزارة الصحة والسكان.
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