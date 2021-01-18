ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:03 ص
العملات العربية
العملات العربية
Advertisements
مايكل عياد
ينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى ببداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 18 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث بالموقع الرسمي للبنك الاهلى المصري، وذلك وفقا لختام تعاملات الأمس.

واستقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الإثنين بنحو 48.73 جنيه للشراء و 51.86 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

وبحسب آخر تحديث لبيانات أسعار العملات العربية بموقع البنك الأهلي المصري فقد بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم نحو 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع،  فيما بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.71 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع .

وسجل سعر الريال العمانى مقابل الجنيه 39.61 جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع، فيما قد سجل سعر الريال القطرى مقابل الجنيه 4.05 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف أسعار العملات العربية بختام تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية بختام تعاملات الجمعة 18 -12-2020

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 28-12-2020

الدينار الكويتي يسجل 51.99 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 4-1-2021

الريال السعودي يسجل 4.19 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

الدينار الكويتي الأغلى .. أسعار العملات العربية فى ختام تعاملات الأسبوع

ترشيحاتنا

الأب الجاحد.. قتل ابنه بطريقة بشعة واستخدم هذا السلاح في الجريمة

أخبار الزمالك.. مفاوضات إيزي إيميكا ومواجهة الجونة باستاد بتروسبورت

الرعاية الصحية تزف بشرى لـ أصحاب العزل المنزلي.. فيديو

لأول مرة في تاريخه.. شاهد لحظة طرد ميسي أمام أتلتيك بيلباو

أحلى سلايف.. هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يثيران الجدل بفساتين قصيرة

هدد باستخدام السلاح لرفض بايدن.. القبض على مسئول أمريكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاهل القطار.. سائق يتوقف بسيارته على القضبان الحديدية لسبب غريب.. صور

بعد مطاردة سارق هاتفها المحمول.. رصاصة قاتلة تنهي حياة امرأة ثلاثينية

والركاب بداخلها.. نمر عملاق يسحب سيارة وزنها 2 طن بـ أنيابه.. فيديو