بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

ينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى ببداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 18 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث بالموقع الرسمي للبنك الاهلى المصري، وذلك وفقا لختام تعاملات الأمس.





واستقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الإثنين بنحو 48.73 جنيه للشراء و 51.86 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.





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وبحسب آخر تحديث لبيانات أسعار العملات العربية بموقع البنك الأهلي المصري فقد بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم نحو 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.71 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع .





وسجل سعر الريال العمانى مقابل الجنيه 39.61 جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع، فيما قد سجل سعر الريال القطرى مقابل الجنيه 4.05 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .



