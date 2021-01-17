بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو

من الشائع أن يتعرض احد اللاعبين في مباراة كرة القدم لابتلاع اللسان مما يتسبب في تعرضه للخطر وهو ما حدث لحارس مرمى نادى سموحة مؤخرا.





عندما يكون الشخص فاقدًا للوعي ، فقد يتراجع لسانه إلى الخلف وهو ما يسمى "بلع اللسان " ويسد مجرى الهواء.





ووفقا لما أورده موقع " Gethealthguru " ولفتح مجرى الهواء لدى اللاعب او الشخص المصاب ، يتم وضع يد واحدة على الجبهة والأخرى على الذقن ، ثم يتم قلب الرأس للخلف - إمالة الرأس ورفع الذقن بمجرد القيام بذلك ، يمكنك بعد ذلك التحقق من التنفس.





فتح مجرى الهواء: إمالة الرأس ورفع الذقن

بمجرد فتح مجرى الهواء ، يجب أن تقترب من خدك من فم الشخص ولمدة 10 ثوانٍ ، انظر إلى الصدر من أجل الارتفاع والشعور والاستماع للتنفس الطبيعي.





يعتبر التنفس فقط إذا كان الصدر يرتفع ، وليس بحركة الفم، إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الشخص يتنفس بشكل طبيعي ، فيُعتبر أنه لا يتنفس.





ابتلاع اللسان

عندما يفقد شخص ما وعيه ، يخشى الكثير من الناس انسداد مجرى الهواء عن طريق اللسان، بلع اللسان

لذا ، أولًا وقبل كل شيء ، من المستحيل أن يبتلع شخص ما لسانه حرفيًا، لسانك عبارة عن عضلة تلتصق بشدة بأرضية تجويف الفم ، وليس من السهل تحريكها بعيدًا عن هناك (عليك قطعها أولًا).





عندما يفقد الوعي ، تسترخي كل عضلاته ، بما في ذلك لسانه.

الخطر المحتمل هو أنه بمجرد أن يرتاح ، يمكن أن يتراجع قليلًا نحو الحلق، في هذه الحالة ، يمكن أن يسد مجرى الهواء ويمنع وصول الهواء إلى الرئة ، وهو أمر خطير للغاية.





لحسن الحظ ، هناك القليل من الحلول السهلة والسريعة حقًا لهذا الأمر، الموقف الأكثر أمانًا الذي يمنع ابتلاع اللسان والمخاطر الأخرى لمجرى الهواء هو وضع التعافي.





وضعية الاسترداد

الشخص الفاقد للوعي ويتنفس ولا يعاني من إصابات في العمود الفقري ، يجب وضعه في وضع التعافي، إنه موقف مفيد للغاية لأن:

يوفر الاستقرار للجسم ولا يسقط الشخص للأمام أو للخلف

في حالة وجود لعاب زائد أو دم أو قيء في فم الشخص فلن يختنق به لأنه قد يخرج

حتى لو سقط اللسان أو سقط للخلف ، فلن يتسبب ذلك في انسداد مجرى الهواء وسيكون مجرى الهواء خاليًا





منع اللسان من التسبب في الانسداد "ابتلاع اللسان"

من أجل تنظيف مجرى الهواء للشخص الفاقد للوعي والتأكد من أنه لن يختنق بلسانه ، تحتاج إلى القيام بمناورة بسيطة في مجرى الهواء وتسمى مناورة إمالة الرأس ورفع الذقن.





توضع يد على الجبهة ويد واحدة على الذقن ، ثم يميل الرأس للخلف، بعد الانتهاء من ذلك ، يتم فتح مجرى الهواء ، حتى لو سقط اللسان للخلف.





في حالة الاشتباه في إصابة الشخص بالعمود الفقري ، فبدلًا من مناورة إمالة الرأس ورفع الذقن ، ستحتاج إلى اتباع طريقة بديلة لفتح مجرى الهواء تسمى دفع الفك .





غالبًا ما تتم هذه المناورات في الإسعافات الأولية في أوقات مختلفة:

قبل التحقق من التنفس في المسح الأولي

بعد وضع الشخص في وضع الاسترداد

عند نفخ الهواء في فم الشخص أثناء الإنعاش القلبي الرئوي



