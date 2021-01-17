أرض الأشباح والهالكين جوعا.. المجاعة والأمراض والحرب تحصد أرواح سكان تيجراي في إثيوبيا

من لاجئين "هزال" إلى محاصيل محترقة على شفا موسم الحصاد.. مشاهد تهدد بها المجاعة، الناجين من القتال الذي دام أكثر من شهرين في منطقة تيجراي الانفصالية على أرض إثيوبيا.





ويصف أول عمال الإغاثة الذين وصلوا بعد مناشدة الحكومة الإثيوبية من أجل إنقاذ الأطفال الضعفاء الذين يموتون من الإسهال بعد الشرب من الأنهار الملوثة، الإقليم بأنه أصبح كـ أرض تحاصرها الأشباح بعد أن نُهبت المتاجر أو استُنفدت منذ أسابيع.









قال مسئول محلي في اجتماع الأزمة الذي عُقد في الأول من يناير للحكومة وعمال الإغاثة، إن الجياع يستجدون حتى "قطعة بسكويت واحدة".





ويقول المشاركون إن أكثر من 4.5 مليون شخص، أي ما يقرب من جميع سكان المنطقة، بحاجة إلى طعام طارئ.





وفي اجتماعهم التالي في 8 يناير، حذر أحد المسؤولين في تيجراي من أنه بدون مساعدة، "قد يموت مئات الآلاف من الجوع حتى الموت" والبعض قد فعل ذلك بالفعل، وفقًا لـ وكالة أسوشيتد برس.





وقال ماري كارمن فينولز ، رئيسة وحدة الطوارئ في قالت منظمة أطباء بلا حدود، وفق تقرير الوكالة الامريكية إن "هناك حاجة ملحة للغاية - لا أعرف ما هي الكلمات الأكثر استخدامًا باللغة الإنجليزية - لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بسرعة لأن السكان يموتون كل يوم"

لكن جيوب القتال والمقاومة من بعض المسؤولين والدمار المطلق تقف في طريق جهود ضخمة لتوصيل الطعام.

وذكر محضر الاجتماع أن إرسال حصص تزن 15 كيلوجرامًا (33 رطلًا) إلى 4.5 مليون شخص سيتطلب أكثر من 2000 شاحنة، في حين أن بعض المستجيبين المحليين يتجهون إلى التجول سيرًا على الأقدام.

شبح الجوع في إثيوبيا، التي تحولت إلى أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم بعد فترة أدت صور المجاعة هناك في الثمانينيات فيها إلى احتجاج عالمي، بعد أن ساهم الجفاف والنزاع واجتياح قوات الحكومة للإقليم وقتل ما يقدر بمليون شخص.

كانت منطقة تيجراي الزراعية إلى حد كبير، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين شخص تعاني بالفعل من مشكلة الأمن الغذائي وسط تفشي الجراد عندما أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد في 4 نوفمبر عن القتال بين قواته وقوات الحكومة الإقليمية المتحدة.

وسيطر زعماء تيجراي على إثيوبيا لما يقرب من ثلاثة عقود، لكنهم تم تهميشهم بعد أن أدخل رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي أبي أحمد إصلاحات على مستوى السياسة الخارجية فاز بعددها بجائزة نوبل للسلام في عام 2019، بينما ترك الأزمات في الداخل تتفاقم

وقُتل آلاف الأشخاص في الصراع الدائر في تيجراي، وفر أكثر من 50000 إلى السودان، حيث قال أحد الأطباء، إن الوافدين الجدد تظهر عليهم علامات المجاعة، ويحتمي آخرون في تضاريس وعرة.

ووصفت امرأة حالها بعد غادرت تيجراي بأنها تلجأ مؤخرًا للنوم في الكهوف مع الماشية والماعز والحبوب التي تمكنت أسرتها من حصادها.





وجاء في رسالة كتبها أسقف أديجرات الكاثوليكية الشهر الجاري: "إنها حقيقة يومية أن نسمع الناس يموتون من عواقب القتال، ونقص الطعام".

كما تم تدمير المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى، التي تعتبر حاسمة في علاج سوء التغذية.

وتقول الأمم المتحدة إن الطعام في الأسواق "غير متوفر أو محدود للغاية".

وعلى الرغم من إعلان رئيس وزراء إثيوبيا الانتصار على المتمردين ضده في أواخر نوفمبر، إلا أن مقاتلي الإقليم العسكريين وحلفائها لا يزالون نشطين وسط وجود قوات من إريتريا المجاورة، وهي عدو لدود للمسؤولين الهاربين الذين قادوا المنطقة ذات يوم، والخوف يمنع الكثير من الناس من الخروج ما أدى بالآخرين إلى الفرار.

ويقول المسؤولون الجدد في تيجراي إن أكثر من مليوني شخص قد نزحوا، وهو رقم يصفه مكتب المساعدة الإنسانية التابع للحكومة الأمريكية بأنه "مذهل".

تقول الأمم المتحدة إن عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم بالمساعدات "منخفض للغاية".

ولم يرد رضوان حسين ، المسؤول الحكومي الإثيوبي الكبير ، على طلب للتعليق على تحذير زملائه في تيجراي من المجاعة.

وفي منطقة شاير الشمالية بالقرب من إريتريا، التي شهدت بعض أسوأ المعارك، قال مصدر بالأمم المتحدة إن ما يصل إلى 10 في المائة من الأطفال الذين تم قياس أذرعهم استوفوا معايير التشخيص لسوء التغذية الحاد الشديد، مع تضرر عشرات الأطفال.

وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته، وهو يشارك قلق العديد من العاملين في المجال الإنساني بشأن تعريض الوصول للخطر.

وبالقرب من بلدة شاير توجد مخيمات تأوي ما يقرب من 100،000 لاجئ فروا على مر السنين من إريتريا.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي يوم الخميس، إن بعض الذين دخلوا البلدة مصابين بالهزال ويتسولون للحصول على مساعدات غير متوفرة".

من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية لمنطقة شاير ، وجدت مجموعة بحثية مقرها المملكة المتحدة أن مبنيين على غرار المستودعات في مجمع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في أحد مخيمات اللاجئين "دُمرا على وجه التحديد".

ولم تستطع شبكة DX المفتوحة معرفة من وراء تدمير تلك المستودعات وأبلغت عن هجوم جديد السبت.

ومن الصعب التحقق من الأحداث في تيجراي حيث لا تزال روابط الاتصالات ضعيفة ولا يُسمح بأي صحفيين تقريبًا.

وفي بلدات أديجرات وعدوة وأكسوم، قال مسؤول الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود فينولز: "إن مستوى الخسائر المدنية مرتفع للغاية في الأماكن التي تمكنا من الوصول إليها" وأشار إلى أسباب القتال ونقص الرعاية الصحية.



