تضرب بيد من حديد.. الجيزة تشن حملة واسعة على إشغالات وتعديات ببولاق الدكرور والعمرانية





وتم خلال الحملة التصدي لكافة المحلات والباعة الجائلين المتعدين علي نهر الطريق لما يسببونه من مظهر غير حضاري وإعاقة الحركة المرورية وسير المشاة.





ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات دورية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والتواجد الميداني الفعال لحل مشاكل المواطنين وإزالة كافة صور مظاهر الإهمال.





ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، إلي جانب متابعة مواعيد غلق المحلات والمنشآت التجارية القدرة الاستيعابية وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة.





وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ١٣ سيارة بدون ترخيص ولوحات معدنية وضبط عدد ٣٨ مركبة توكتوك ، بالإضافة إلي رفع كافة الإشغالات الموجودة من كراسي و ترابيزات متنوعة وعربات يد وأسطوانات غاز.





‏قام بتلك الحملة جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالتعاون مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي والاحياء المشاركة.