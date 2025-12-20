مجدي عبد الغني يشوق متابعيه لـ حلقة الجديدة.. تفاصيل

شوق الإعلامي مجدي عبد الغني متابعيه لـ حلقة برنامج ملعب البلدوزر المذاع عبر فضائية الشمس.

ملعب البلدوزر

وكتب مجدي عبد الغني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"ضيوف حلقة اليوممن ملعب البلدوزر

الناقد الرياضي جمال الزهيري

الناقد الرياضي حسن خلف الله

من السبت للثلاثاء 10:30 مساء

حلقة اليوم السبت 20/12/2025

في ضيافة الكابتن مجدي عبد الغني".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلغاء مباراة الإمارات والسعودية في بطولة كأس العرب 2025، والتي كانت مخصصة لتحديد المركز الثالث، بعد تعذر استكمالها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان المنتخبان قد خاضا الشوط الأول من اللقاء، الذي أُقيم على استاد خليفة الدولي في الدوحة، وانتهى بالتعادل السلبي (0-0)، قبل أن تتسبب الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد في تأجيل انطلاق الشوط الثاني.

وأعلن الحكم الدولي التشيلي كريستيان غاراي عدم إمكانية استكمال المباراة في ظل تجمع المياه على أرضية الملعب، وطلب من لاعبي المنتخبين العودة إلى غرف الملابس حفاظًا على سلامتهم.

وفي هذا السياق، كشفت لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالبطولات، أن المباريات التي يتم إيقافها بعد نهاية الشوط الأول لا تُلغى بالكامل، بل يتم تأجيل الشوط المتبقي فقط، على أن يُلعب في موعد لاحق تحدده اللجنة المنظمة.

وأشارت تقارير إلى أن أولاريو كوزمين مدرب منتخب الإمارات، وهيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، أبديا رفضهما استكمال اللقاء في التوقيت ذاته، خوفًا على سلامة اللاعبين.