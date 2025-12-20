قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية
فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجبا بقوة القانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة
إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات
سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبد الغني يشوق متابعيه لـ حلقة الجديدة.. تفاصيل

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
باسنتي ناجي

شوق الإعلامي مجدي عبد الغني متابعيه لـ حلقة برنامج ملعب البلدوزر المذاع عبر فضائية الشمس.

ملعب البلدوزر 

وكتب مجدي عبد الغني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"ضيوف حلقة اليوممن ملعب البلدوزر

الناقد الرياضي جمال الزهيري

الناقد الرياضي حسن خلف الله

من السبت للثلاثاء 10:30 مساء

حلقة اليوم السبت 20/12/2025

في ضيافة الكابتن مجدي عبد الغني".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلغاء مباراة الإمارات والسعودية في بطولة كأس العرب 2025، والتي كانت مخصصة لتحديد المركز الثالث، بعد تعذر استكمالها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان المنتخبان قد خاضا الشوط الأول من اللقاء، الذي أُقيم على استاد خليفة الدولي في الدوحة، وانتهى بالتعادل السلبي (0-0)، قبل أن تتسبب الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد في تأجيل انطلاق الشوط الثاني.

وأعلن الحكم الدولي التشيلي كريستيان غاراي عدم إمكانية استكمال المباراة في ظل تجمع المياه على أرضية الملعب، وطلب من لاعبي المنتخبين العودة إلى غرف الملابس حفاظًا على سلامتهم.

وفي هذا السياق، كشفت لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالبطولات، أن المباريات التي يتم إيقافها بعد نهاية الشوط الأول لا تُلغى بالكامل، بل يتم تأجيل الشوط المتبقي فقط، على أن يُلعب في موعد لاحق تحدده اللجنة المنظمة.

وأشارت تقارير إلى أن أولاريو كوزمين مدرب منتخب الإمارات، وهيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، أبديا رفضهما استكمال اللقاء في التوقيت ذاته، خوفًا على سلامة اللاعبين.

مجدي عبد الغني الاهلي الزمالك نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

سحلب

طريقة عمل السحلب بالمنزل بمكونات في متناول اليد

النعناع

مشروب غير متوقع بديل لقهوة الصباح ويحسن الهضم .. تعرف عليه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

بالصور

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد