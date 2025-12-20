قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية
فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجبا بقوة القانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة
إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات
سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر
قمة نارية في لندن.. التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وليفربول وغياب محمد صلاح

ليفربول
ليفربول
إسلام مقلد

كشف الجهازان الفنيان لفريقي توتنهام وليفربول عن التشكيل الرسمي قبل المواجهة المرتقبة بينهما، والمقرر انطلاقها فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وتأتي المباراة في أجواء حماسية كبيرة، خاصة مع رغبة كل فريق في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، بينما يلعب ليفربول اللقاء في غياب نجمه المصري محمد صلاح، المنضم حاليًا إلى معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو – سبنس – فان دي فين – كريستيان روميرو

خط الوسط: تشافي سيمونز – جراي – بيرجفال

خط الهجوم: محمد قدوس – راندال كولو مواني – رودريجو بينتانكور

تشكيل ليفربول أمام توتنهام:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كونور برادلي – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ – كورتس جونز – أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: فلوريان فيرتز – دومينيك سوبوسلاي – هوجو إيكيتيكي

غياب محمد صلاح بسبب أمم أفريقيا 2025

يخوض ليفربول اللقاء تحت قيادة المدرب أرني سلوت وعينه على انتصار جديد بعد فوزه الأخير على برايتون، على أمل التقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب. 

ويُعد غياب محمد صلاح أبرز أحداث المباراة، حيث يتواجد النجم المصري مع منتخب بلاده استعدادًا للنسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تحتضنها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

وتترقب جماهير البريميرليج مواجهة قوية بين الطرفين، يتوقع أن تشهد صراعًا تكتيكيًا على أعلى مستوى بين هجوم ليفربول السريع وقدرات توتنهام الهجومية المتنوعة، في واحدة من أبرز مباريات الجولة السابعة عشرة.

