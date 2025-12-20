قمة نارية في لندن.. التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وليفربول وغياب محمد صلاح

كشف الجهازان الفنيان لفريقي توتنهام وليفربول عن التشكيل الرسمي قبل المواجهة المرتقبة بينهما، والمقرر انطلاقها فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وتأتي المباراة في أجواء حماسية كبيرة، خاصة مع رغبة كل فريق في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، بينما يلعب ليفربول اللقاء في غياب نجمه المصري محمد صلاح، المنضم حاليًا إلى معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو – سبنس – فان دي فين – كريستيان روميرو

خط الوسط: تشافي سيمونز – جراي – بيرجفال

خط الهجوم: محمد قدوس – راندال كولو مواني – رودريجو بينتانكور

تشكيل ليفربول أمام توتنهام:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كونور برادلي – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ – كورتس جونز – أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: فلوريان فيرتز – دومينيك سوبوسلاي – هوجو إيكيتيكي

غياب محمد صلاح بسبب أمم أفريقيا 2025

يخوض ليفربول اللقاء تحت قيادة المدرب أرني سلوت وعينه على انتصار جديد بعد فوزه الأخير على برايتون، على أمل التقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب.

ويُعد غياب محمد صلاح أبرز أحداث المباراة، حيث يتواجد النجم المصري مع منتخب بلاده استعدادًا للنسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تحتضنها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

وتترقب جماهير البريميرليج مواجهة قوية بين الطرفين، يتوقع أن تشهد صراعًا تكتيكيًا على أعلى مستوى بين هجوم ليفربول السريع وقدرات توتنهام الهجومية المتنوعة، في واحدة من أبرز مباريات الجولة السابعة عشرة.