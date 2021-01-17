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أخبار العالم

مستشار رئيس الوزراء السوداني: الصراعات القبلية في دارفور قديمة

الأحد 17/يناير/2021 - 08:16 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مستشار لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إن الصراعات القبلية في ولاية غرب دارفور قديمة. 

وأضاف مستشار حمدوك في تصريحات لقناة "العربية": "نحن بحاجة ماسة إلى المصالحات القبلية، ونأمل أن يتوقف القتال في غرب دارفور بعد تعزيزاتنا الأمنية".

ومنذ قليل، أعلن مجلس السيادة السوداني، إرسال تعزيزات إلى ولاية غرب دارفور، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت أمس وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. 

وقال مجلس السيادة في بيان له: "إرسال التعزيزات هدفه حماية المواطنين والمنشآت الحيوية غرب دارفور".

ومنذ قليل، قالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور إن حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية في مدينة الجنينة عاصمة الولاية ارتفع إلى 83 قتيلا و160 جريحا.

وأضافت أن الكوادر الصحية تعمل في ظروف بالغة التعقيد في العدد القليل من المستشفيات المتوافر في المدينة والذي يعاني من نقص كبير في الكوادر والمعينات.

وأوضحت أن هناك صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتحضير والتمريض.

ووجهت اللجنة نداء عاجلًا للحكومة من أجل تأمين المرافق الصحية وتوفير وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية من أجل نقل الكوادر الطبية والكوادر المساعدة إلى المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة والوصول إلى الجرحى العالقين في مناطق الاشتباكات وكذلك توصيل الإمدادات الطبية إلى المرافق التي تأوي الجرحى.
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