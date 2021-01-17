ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد وصوله موسكو.. الشرطة الروسية تعتقل المعارض ألكسي نافالني

الأحد 17/يناير/2021 - 08:23 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
ألقت السلطات الروسية، منذ قليل، القبض على المعارض ألكسي نافالني فور وصوله إلى مطار في العاصمة موسكو، حسبما أفادت شبكة "بي.بي.سي". 

وعاد نافالني إلى موسكو، اليوم الأحد بعد عدة أشهر من التواجد في ألمانيا، للتعافي من عملية التسميم التي تعرض لها باستخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك",

واستقل أليكسي نافالني طائرة تابعة لشركة طيران "بوبيدا" في ألمانيا، عائدا إلى روسيا، بالرغم من تأكيد السلطات الروسية أنه سيتم اعتقاله إذا عاد إلى البلاد.

والأربعاء، أعلن المعارض الروسي أنه سيعود رغم تهديدات الاعتقال. وردا على إعلانه، أكدت خدمة السجون الروسية، الخميس، أنه سيواجه الاعتقال الفوري بمجرد عودته.

واتهم نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بمحاولة ردعه عن العودة إلى الوطن بقيود قانونية جديدة، كما ألقى باللوم على الكرملين في عملية تسميمه، الأمر الذي نفاه الكرملين مرارا.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات لـ شيماء سيف تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة عبد العزيز في ندوة خاصة.. صور

بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو