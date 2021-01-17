أسامة كمال يعلق على استدعاء مجلس النواب للحكومة

علق الاعلامى أسامة كمال على استدعاء اللجنة العامة لمجلس النواب، لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى والوزراء.





وقال كمال خلال تقديمه برنامج " 90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، هل استطاعت اللجنة العامة لمجلس النواب مراجعة خطة الحكومة وما تم نتفيذه من 2018 حتى الوقت الحالى.





وتابع كمال قائلا:" اللى اعرفه أنه لابد للحكومة الحالية او الجديدة تقدم برنامجها لمجلس النواب، لأعتمادها، لكن مجلس نواب جديد بيراجع او بيحاسب على خطه بدأت من 2018 مستغربها شويه".





واجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد 17 من يناير 2021 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.





نظرت اللجنة العامة ضمن بند ما يستجد من أعمال موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالًا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.









وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج.









لذا فقد قررت اللجنة العامة استدعاء السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملًا بالمادة 136 من الدستور ، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.









-على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.



