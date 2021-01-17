عاصي الحلاني يكشف أهم محطة في حياته الفنية.. فيديو

قال الفنان عاصي الحلاني ، دائما لدي حلم وهو أن اقوم بعمل مسرح خاص بي خصوصا أنني نجحت في الاغاني التي قدمتها في معظم البلاد العربية والعالم مؤكدا انني قمت بالغناء على اهم مسارح في العالم . أننيبالغناءعلى





وأضاف عاصي الحلاني خلال لقائه في برنامج عايشة شو المذاع على قناة المحور ، قائلا: من ضمن طموحاتي هو أن أقف على الخشبة التي وقفت عليها فيروز وأم كلثوم وصباح ووديع ونصري شمس الدين وكنت اتمنى ان اقدم عمل مسرحي استعراضي .





،: سنة 2009 قدمت عمل في مهرجانات بعلبك الدولية وبعدها قمت بعمل مسرحيتين على خشبة مهرجان بعلبك الدولية وهذه اللحظات كانت من أفضل المحطات في حياتي ومن امنياتي التي كنت اتمناها . وأوضح عاصي الحلاني بعلبكعلىبعلبكأفضل



