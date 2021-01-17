ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عاصي الحلاني يكشف أهم محطة في حياته الفنية.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 08:29 م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الفنان عاصي الحلاني ، دائما لدي حلم وهو أن اقوم بعمل مسرح خاص بي خصوصا أنني نجحت في الاغاني التي قدمتها في معظم البلاد العربية والعالم مؤكدا انني قمت بالغناء على اهم مسارح في العالم .

وأضاف عاصي الحلاني خلال لقائه في برنامج عايشة شو المذاع على قناة المحور ، قائلا: من ضمن طموحاتي هو أن أقف على الخشبة التي وقفت عليها فيروز وأم كلثوم وصباح ووديع ونصري شمس الدين وكنت اتمنى ان اقدم عمل مسرحي استعراضي .

وأوضح عاصي الحلاني ،: سنة 2009 قدمت عمل في مهرجانات بعلبك الدولية وبعدها قمت بعمل مسرحيتين على خشبة مهرجان بعلبك الدولية وهذه اللحظات كانت من أفضل المحطات في حياتي ومن امنياتي التي كنت اتمناها .

وتابع : لا اتذكر ان هناك شيء ندمت عليه في حياتي وليس هناك إنسان لا يخطئ ويجب ان نتعلم من خطأنا وتربيت في منزلنا علي محبة اخواتى وراضي عن مسيرتي الفنية .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد عاصي الحلاني.. سر فقدانه للوعى وإصابته بـ كورونا

بصورة رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده

داخل منزلها.. زوجة عاصي الحلاني تتألق في أحدث إطلالة

عاصي الحلاني يهنئ ابنته على الماجستير: نحن فخورون بك

صورة رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تتألق فى الاحتفال بعيد ميلاده.. شاهد

بين مصر ودبي .. نجوم الطرب يحيون حفلات رأس السنة .. تعرف عليهم

ترشيحاتنا

خبير تحكيمي: قرار إلغاء هدف الأهلي صحيح 100%

السفير الكوري لـ هيكل: مصر بلد عظيم ويجلب الحظ لكل سفراء كوريا الجنوبية

ألمانيا ضد الرأس الأخضر.. إلغاء أول مباراة فى مونديال اليد بسبب كورونا

سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

الإمارات تزف بشرى سارة لجميع المواطنين والوافدين بشأن لقاح كورونا

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر المسلمين من الصلاة في المساجد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات لـ شيماء سيف تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة عبد العزيز في ندوة خاصة.. صور

بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو