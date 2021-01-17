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الباز: سلبيات في تنفيذ البرنامج وراء استدعاء البرلمان لـ الحكومة ..فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 09:59 م
محمد الباز
محمد الباز
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إبراهيم القادري
قال الإعلامى محمد الباز، إن البرلمان الجديد بدأ العمل في أجندته الجديدة، وهناك نفس سياسي وبرلماني جديد والجميع شعر به اليوم، مؤكدا أنه قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ حتى تقوم الحكومة بعرض خطتها "مصر تنطلق" على البرلمان.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجة "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن البرلمان عندما نظر في بند ما يستجد من أعمال، صدر قرار من اللجنة العامة يوضح أن هناك العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ برنامج الحكومة.

وناشد محمد الباز، "علينا أن نتفاءل بالبرلمان الجديد، وأن الأعضاء الموجودين الآن لديهم طاقة قادرة على إدارة حوار مهم تحت قبة البرلمان".

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