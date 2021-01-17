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أخبار العالم

مع بادين .. فرص نادرة لـ إحياء الاتفاق النووي الإيراني

الأحد 17/يناير/2021 - 10:39 م
بايدن
بايدن
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على صالح
يأمل حلفاء واشنطن الأوروبيون أن تتخذ إدارة الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن المقبلة خطوات سريعة لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني وسط ضغوط متزايدة، بما في ذلك تعزيز طهران لتخصيب اليورانيوم والانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام والتي قد تؤدي إلى حكومة أكثر تشددًا.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قد أعرب عن دعمه المستمر للاتفاق الذي أبرم عندما كان نائبًا للرئيس في إدارة الرئيس الاسبق باراك أوباما، والذي منح إيران بعض تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. 


وساعد مرشح بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية، ويندي شيرمان، في إبرام صفقة إيران في عام 2015.

لكن من غير الواضح كيف تظل القيادة الإيرانية متقبلة لإعادة التفاوض مع القوى العالمية بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب. 

وترى أوروبا فرصة ضيقة بعد تنصيب الرئيس المنتخب يوم الأربعاء.

وقد تؤدي الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو إلى تشكيل حكومة جديدة أكثر انسجاما مع المتشددين داخل الدائرة المقربة للمرشد الأعلى ، آية الله علي خامنئي، صاحب الكلمة الأخيرة في جميع القرارات الرئيسية.

وقال أوميد نوريبور، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني: "الوقت ينفد، كل يوم لا نتحدث ولا توجد عمليات تفتيش وأجهزة الطرد المركزي تعمل بشكل أسرع وأسرع."

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر في وقت سابق من هذا الشهر ، واطلعت عليه صحيفة واشنطن بوست ، أن إيران أبلغت المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرًا لها أنها بدأت العمل على المعدات اللازمة لإنتاج معدن اليورانيوم ، والذي يمكن استخدامه لإنتاج رؤوس حربية نووية.

ويمثل هذا انتهاكًا إيرانيًا إضافيًا للاتفاق ، الذي قالت طهران بموجبه إنها ستخفض التزاماتها منذ انسحاب إدارة ترامب في 2018 وفرضها عقوبات واسعة النطاق. 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت إيران إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ في منشأة فوردو النووية ، ما جعلها أقرب إلى القدرة على تخصيب 90٪ اللازمة لصنع سلاح نووي.

وتصر القيادة الإيرانية على أن اليورانيوم المخصب مخصص فقط لإنتاج الطاقة والمفاعلات البحثية.

لكن هذه التحركات تزيد من الضغط على الدول الأوروبية التي تريد إنقاذ اتفاقية 2015 بمساعدة إدارة بايدن القادمة.

وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي نشرت تفاصيله لأول مرة في صحيفة وول ستريت جورنال، إن إيران صنعت بالفعل بعض المعدات اللازمة لإنتاج معدن اليورانيوم وعرضتها على مفتشي الوكالة خلال زيارة 10 يناير إلى الموقع النووي في اصفهان.

وقالت إيران إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تركيب المعدات اللازمة للمرحلة الأولى من الإنتاج في غضون أربعة إلى خمسة أشهر ، وفقًا للتقرير ، مشيرًا إلى أن المرحلتين الأخيرتين من عملية الإنتاج `` لا تزالان في مرحلة التصميم ''. الجدول الزمني كان متاحا.

وقال نيسان رافاتي، محلل شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية: "هناك بالتأكيد وعي بأن بعض الأشياء (تحدث) بالتوازي".
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