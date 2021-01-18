سامي الشيشيني: تلقيت عروضا خارجية ورحلت عن الزمالك بسبب عدم التقدير

أكد سامي الشيشيني المدير الفني السابق لأسوان انه واجه صعوبات كبيرة خلال فترة قيادته لممثل الصعيد.





وأضاف سامي الشيشيني في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، انه تلقى العديد من العروض التدريبية خارج مصر عقب رحيله عن قيادة نادي أسوان.





وأوضح سامي الشيشيني أن نادي الزمالك يقدم مستويات رائعة هذا الموسم ويمتلك بدائل في كافة الأماكن ولا يقف علي غياب أي نجم".





وتابع: "رحيلي عن الزمالك بسبب اللائحة والتي كانت تنص علي حصول المدرب على 20 الف جنيه فيما يحصل اللاعب على 150 الف جنيه حال الفوز ببطولة.