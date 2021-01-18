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رياضة

سامي الشيشيني: تلقيت عروضا خارجية ورحلت عن الزمالك بسبب عدم التقدير

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:20 ص
سامي الشيشيني
سامي الشيشيني
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حسام الحارتي
أكد سامي الشيشيني المدير الفني السابق لأسوان انه واجه صعوبات كبيرة خلال فترة قيادته لممثل الصعيد.

وأضاف سامي الشيشيني في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، انه تلقى العديد من العروض التدريبية خارج مصر عقب رحيله عن قيادة نادي أسوان.

وأوضح سامي الشيشيني أن نادي الزمالك يقدم مستويات رائعة هذا الموسم ويمتلك بدائل في كافة الأماكن ولا يقف علي غياب أي نجم".

وتابع: "رحيلي عن الزمالك بسبب اللائحة والتي كانت تنص علي حصول المدرب على 20 الف جنيه فيما يحصل اللاعب على 150 الف جنيه حال الفوز ببطولة.

وأوصل: "أكثر من مليون ونصف المليون دولار لتجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك غير مقبول وحسام حسن البديل الأفضل لمصطفي محمد".
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