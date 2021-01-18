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توك شو

دا عقد صلح.. خالد الجندي يفتح النيران على أول سيدة تخضع لزواج التجربة

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:14 ص
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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إسراء صبري
روت رشا أبو ريا، سيدة أقامت عقد زواج التجربة، عن أنها ذهبت لمحامى لكى تنفصل عن زوجها، معقبة: قعدنا قعدات كتير وشبعت وعود وكلام مفيش حاجة تحققت، وسمعت عن المبادرة وان ممكن يكون في شروط على الورق.

وتابعت "أبو ريا" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": الموضوع فرق معايا، ووقعت على عقد زواج التجربة بعد 5 سنوات من زواجى".

واستكملت: "عندى مشاكل فى موضوع شغلى وكمان الدراسات العليا ولما اتجوزنى كان عارف أن دا طموحى، ولكن هو دلوقتى ملتزم بالعقد بقاله شهر ملتزم ومفيش اي مشادات".

وعلق الشيخ خالد الجندي، على حديثها قائلا: "هذا عقد صلح بين زوجين وليس زواج.
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