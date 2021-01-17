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ديني

شاهد.. خالد الجندي يرد على مهاجميه بـ سؤال

الأحد 17/يناير/2021 - 07:44 م
خالد الجندي يرد على
خالد الجندي يرد على مهاجميه بـ سؤال
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من هاجموه لحديثه عن قراءته ٢٥٠ ألف كتاب لم يتمكنوا من الرد على ما جاء فى كتب السلف عن تلاوة سيدنا عثمان -رضي الله تعالى عنه- القرآن كاملًا فى ركعة واحدة.    

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وأضاف «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أنه  ترك سؤال لمن يهاجمونه لكى يردوا عليه، ما كانوا يدعون الفهم والمعرفة، إلا أنهم لم يردوا عليه، موضحا أن من هاجموه لحديثه عن قراءته ٢٥٠ ألف كتاب لم يتمكنوا من الرد على ما جاء فى كتب السلف عن تلاوة سيدنا عثمان القرآن كاملا فى ركعة واحدة.    

وتابع قائلًا: لم أجد من يرد علي بما ورد فى صحيح البخارى ومسلم وعن أحاديث أبى داود، وكل ما جاء يتصف بالقوة الخارقة للعادة فى تلاوة القرآن، لهؤلاء السلف، لكن وجدت أن من يختلفون معى يشتمون ويهربون ولا يناقشونى. 

وكان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة سابقة ، قد أشار إلى أن  اللبس وسيلة من دلالات الرسائل، ولا يوجد كهنوت فى الاسلام، ولابد من تخليص الدين من انتحال بعض المتحدثين باسم الله.
 
وعلق على حالة الجدل الكبيرة، التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، على أثر حملات مدفوعة من قبل الجماعات الإرهابية، بعد ظهوره على الهواء بالنيولوك الجديد، قائلًا: اللبس وسيلة من دلالات الرسائل، وهدفى أن أقول ، أنه لا يوجد كهنوت فى الاسلام، وليس لدينا رجال دين، وانما من علماء، ولابد من تخليص الدين من انتحال بعض المتحدثين باسم الله".

وأوضح أن بعض الناس يصنع قداسة لنفسه بزى معينة ليظهر للناس انه يتحدث باسم الله، ويقول بكل بجاحة نحن نعبد الناس لرب العالمين.. مفيش حد حجة على الإسلام".
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