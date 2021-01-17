شاهد.. خالد الجندي يرد على مهاجميه بـ سؤال

وأضاف « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أنه ترك سؤال لمن يهاجمونه لكى يردوا عليه، ما كانوا يدعون الفهم والمعرفة، إلا أنهم لم يردوا عليه، موضحا أن من هاجموه لحديثه عن قراءته ٢٥٠ ألف كتاب لم يتمكنوا من الرد على ما جاء فى كتب السلف عن تلاوة سيدنا عثمان القرآن كاملا فى ركعة واحدة.





وتابع قائلًا: لم أجد من يرد علي بما ورد فى صحيح البخارى ومسلم وعن أحاديث أبى داود، وكل ما جاء يتصف بالقوة الخارقة للعادة فى تلاوة القرآن، لهؤلاء السلف، لكن وجدت أن من يختلفون معى يشتمون ويهربون ولا يناقشونى.





وكان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة سابقة ، قد أشار إلى أن ا للبس وسيلة من دلالات الرسائل، ولا يوجد كهنوت فى الاسلام، ولابد من تخليص الدين من انتحال بعض المتحدثين باسم الله.