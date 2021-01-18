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مرأة

طرق لتنظيف جسمك بالطعام بشكل طبيعي

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
بدون مضادات حيوية يمكن أن تساعدنا بعض الأطعمة أيضًا في تطهير الدم من المعادن الثقيلة ومنع تجلط الدم و محاربة رائحة الفم الكريهة مثل المحترفين إليك وفقا لموقع برايت سايد كيفية تطهير الجسم بشكل طبيعي. 

1.  الأفوكادو لصحة الكبد.
يحتوي الأفوكادو على مادة مغذية تسمى الجلوتاثيون ، والتي تمنع ما لا يقل عن 30 مادة مسرطنة مختلفة بينما تساعد الكبد على إزالة السموم من المواد الكيميائية الاصطناعية. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، تعتبر هذه الفاكهة ذات قيمة خاصة ، لأنها تساعد على خفضه بشكل طبيعي وتساعد على تجنب مخاطر الإصابة  بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

2. الأناناس يحارب الكوليسترول.

يحتوي الاناناس على مادة البروميلين التي تعمل على حرق الدهون الطبيعية ، وتساعد أجسامنا على تكسير البروتينات وهضمها ويعد الأناناس فعال بشكل خاص في محاربة الكوليسترول وإزالته من الجسم.

3. الملفوف لبشرة أكثر صفاءً.
تتم معالجة هذا الطعام المخمر بسهولة عن طريق الجهاز الهضمي فهو مليء بالألياف ويحارب الأنتفاخ ومنحك بشرة أكثر صفاءً لأنه يساعد في علاج حب الشباب.

4. المشمش ومحاربة الإمساك.
يشتهر المشمش المجفف بتأثيره الطبيعي كملين . إذا كنت عرضة للإمساك ، فسيمنحك هذا الطعام تأثيرًا تطهيرًا يحتوي المشمش الطازج على كمية هائلة من الألياف ، مما يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول وفي الوقت نفسه يغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك. هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتعزز ليس فقط التطهير الطبيعي الجيد ، ولكنها تساعد عينيك على البقاء بصحة جيدة.

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