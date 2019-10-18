لا أناناس ولا فراولة.. تعرف على فاكهة ظهرت حديثا

كشف موقع HOME MAKING عن فاكهة جديدة تم إكتشافها تجمع بين الأناناس والفراولة وتنتجها أشجار صنوبر التوت مثل الفراولة العكسية ومذاق الأناناس اللذيذ، فهي بيضاء بدلًا من اللون الأحمر لكن بذورها الصغيرة حمراء.



وعلى الرغم من أن صنوبر التوت غير متاح حاليًا إلا أنه من المحتمل أن تزداد شعبيته مع زيادة محصوله بمرور الوقت، ويظهر لمدة مدة خمسة أسابيع في أواخر الربيع وبداية الصيف.



وإذا كنت مهتمًا بتجربة هذه الفاكهة ، فاحرص فقط على مراقبة متاجر البقالة في منطقتك خلال الفترة من مايو إلى يونيو، فهو يتمتع بمذاق خاص ويقودك إلى خوض رحلة جميلة في عالم الفاكهة.

