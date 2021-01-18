بعد خسارة السوبر الإسباني.. هاشتاج #برشلونة يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #برشلونة بعد خسارة كأس السوبر الإسباني أمام فريق أتلتيك بلباو.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#برشلونه_اتلتيك_بيلباو سهرنا لأجلك ، ولاكن لم يحالفنا الحظ" و "‏‎#أتلتيك_بيلباو يكتب التاريخ ويتوج بـ ‎#كاس_السوبر_الاسباني على حساب ‎#برشلونة 3-2 مبروك فوز مستحق".





وقال آخرون: "‏هاردلك للاسطوره ميسي وجمهور برشلونه العظيم فقط،جودة لاعبين مضحكه عناصر غير قادره على صناعة الفارق،دفاع شوارع وهجوم عقيم وخط وسط متواضع.وحيدًا القائد ميسي في هذا الفريق المخجل لسنوات عديده لكن يبقى دائمًا وأبدًا يقدم المستحيل لأجل شعار برشلونه حتى اليوم رغم الإصابة ‎" و" ‏ميسي يعاني.. فبرشلونة يعاني.. مستحيل فريق يقدر يفوز ببطولات وحالته الفنية معتمدة على لاعب واحد فقط!".





وتوج فريق أتلتيك بلباو ببطولة كأس السوبر الإسباني بعد اقتناص فوز في مباراة من العيار الثقيل أمام برشلونة، في ليلة حسم اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





تقدم أنطوان جريزمان بالهدف الأول لفريقه برشلونة أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.





وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 40 بعد عرضية من جوردي ألبا، لداخل منطقة الجزاء، وحاول ميسي تسديد الكرة ولكن كرة الأرجنتيني ردها الدفاع، عادت إلى جريزمان وسددها الفرنسي في مرمى الحارس أوناي سيمون.





ثم تعادل أوسكار دي ماركوس لاعب اتليتك بلباو في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرد سريعًا على هدف جريزمان.





وسجل أسيير فيلاليبري هدف قاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليتعادل لفريقه ويمنع فوز برشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأساسي من المباراة.



