رضا البلتاجي: هدف الأهلي أمام البنك الأهلي خطأ واضح وقرار الحكم صحيح

أكد رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة أن هدف الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري، والذي سجله أيمن أشرف جاء من خطأ واضح.





قال البلتاجي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اللقطة يظهر فيها وثب أيمن أشرف على مدافع البنك الأهلي مشيدًا بتمركز الحكم محمد سلامة في اللعبة.



