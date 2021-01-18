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رياضة

موعد مباريات اليوم الاثنين بمونديال كرة اليد مصر 2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
انطلقت فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 الأربعاء 13 يناير بمواجهة منتخبي مصر وتشيلي وانتهت بفوز «الفراعنة» (35-29).

وتستكمل البطولة مباريات اليوم السادس  الإثنين 18 يناير 2021، بعدد من المواجهات جاءت على النحو التالي:

- كوريا الجنوبية × روسيا - 4:30 مساء بصالة برج العرب

- مقدونيا × تشيلي - 4:30  بصالة إستاد القاهرة

- البرتغال × الجزائر - 7 مساء بصالة العاصمة الإدارية

- السويد × مصر - 7 مساء، بصالة إستاد القاهرة

- فرنسا × سويسرا - 7 مساء بصالة  6 أكتوبر

- سلوفينيا × بيلاروسيا - 7مساء بصالة برج العرب

- النرويج × النمسا - 9:30 مساء بصالة 6 أكتوبر

- أيسلندا × المغرب - 9:30 مساء بصالة العاصمة الإدارية

وتقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد بدون جمهور، حيث جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال الذى عقد مؤخرًا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.

وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبا فقط على مدار السنوات الماضية.

وتقام البطولة على 4 صالات هي، الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
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