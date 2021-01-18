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رياضة

إسماعيل يوسف: جروس لما يكن مقتنعا بـ فرجاني ساسي في البداية

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:32 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

تحدث إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن الفترة التي يمر بها الزمالك فى الوقت الحالي.


وقال إسماعيل يوسف، خلال حواره مع برنامج "جمهور التالتة": أفضل ما فعله الزمالك هو الحفاظ على قوامه الحالى، وامتداد دورى الموسم الماضى بسبب كورونا سبب وجود مستحقات متأخرة لـ لاعبى الزمالك".


وبخصوص التعاقد مع فرجاني ساسي قال إسماعيل يوسف: "فرجانى ساسى كان معروضا علينا وعرضناه على جروس، ورفض في البداية انضمامه إلى الزمالك، واقتنع بعد رؤية فيديوهاته".


وتابع: "وكان عاوز يلعب أول ما وصل للفريق رغم عدم جاهزيته بدنيا وأخبرته انه لاعب كبير مينفعش تلعب إلا وأنت جاهز 100%".


وواصل: "اتفقنا مع فرجانى ساسى شفهيا على تجديد عقده مقابل مليون يورو و400 ألف في السنة، ووجوده مع الزمالك حاليا في ظل تألق إمام عاشور مهم جدا، وساسى يرغب في الاستمرار داخل الأبيض".

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