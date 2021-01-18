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أخبار العالم

دراسة تظهر أعراضا جديدة بعد التعافي من كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:04 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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شريف سيد
توصلت دراسة جديدة إلى أن ما يقرب من ثلث مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذين احتاجوا إلى العلاج في المستشفى أعيد إدخالهم في غضون 140 يومًا مرة أخرى للمستشفيات.

ووفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية، درس الباحثون 47780 شخصًا كانوا في المستشفيات مصابين بفيروس كورونا في إنجلترا، ووجدوا أدلة تشير إلى أن أولئك الذين تعافوا من الفيروس أصبح لديهم معدلات متزايدة من مشاكل الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، وكذلك مرض السكري.

كما أشارت الدراسة إلى أنه في غضون 140 يومًا في المتوسط، تم إعادة إدخال 29.4 ٪ من الأشخاص إلى المستشفى مرة أخرى، وتوفي واحد من كل 10 (12.3 ٪).

وكان الأشخاص الذين شملتهم الدراسة في المستشفى بين يناير وأغسطس من العام الماضي وكان لديهم تشخيص واضح بفيروس كورونا. 

فيما كان متوسط أعمار المصابين الذي أصيبوا بأمراض أخرى عقب التعافي بين 65 عاما. 

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